"Nghiên cứu này là công trình đầu tiên - theo tôi - thực sự cho thấy yoga có tác dụng tốt với thể chất, mà cụ thể là ở hệ miễn dịch", nhà nghiên cứu Janice Kiecolt-Glaser từ Đại học bang Ohio, cho biết. "Nó cho thấy việc tập yoga thường xuyên thực sự tốt cho bạn", bà nhấn mạnh. Các công trình trước kia từng chỉ ra rằng tập yoga giúp người ta tĩnh tâm. Trong nghiên cứu mới đây, nhóm chuyên gia khảo sát trên 50 phụ nữ tuổi từ 30 đến 65, đều tập yoga nhưng ở mức độ khác nhau. Nhóm "thành thục" tập yoga từ 1 đến 2 lần mỗi tuần, trong ít nhất 2 năm, trong khi nhóm "lính mới" chỉ mới tập được khoảng 12 buổi. Nhóm phát hiện những phụ nữ thực hành yoga thường xuyên trong ít nhất 2 năm có mức độ viêm nhiễm ít hơn hẳn so với những người chỉ mới tập bộ môn này. Viêm nhiễm là phản ứng của hệ miễn dịch, và có ích khi cơ thể bạn chiến đấu với vết thương nào đó. Tuy nhiên, việc viêm nhiễm kinh niên ở mức độ cao thường gắn với một căn bệnh nào đó như hen suyễn, tim mạch và trầm cảm. Theo các chuyên gia, yoga giúp giảm viêm nhiễm nhờ những lý do dưới đây: - Yoga tập trung vào thở sâu và kiểm soát hơi thở, do đó có thể làm chậm phản ứng "tự vệ" của cơ thể - phản ứng trước những thứ stress. - Yoga cũng liên quan đến sự suy ngẫm, giúp người ta tập trung chú ý vào cảm giác của mình, kiểm soát tốt hơn những phản ứng stress. - Yoga là một dạng bài tập thể dục, vốn đã được biết có tác dụng làm giảm viêm nhiễm. T. An