Em Nguyễn Thị Thủy quê ở Nam Đàn, Nghệ An, mân mê chiếc hộp để đồ bằng gỗ. "Em thích phần quà này lắm", Thủy cười, nói. Với chiếc hộp được tặng này Thủy sẽ để những món đồ em có và ngắm nghía thỏa thích.

Bé Trần Hoài An, 5 tuổi, được mẹ dẫn vào viện, đi đến từng phòng bệnh tặng quà cho các bạn nhỏ kém may mắn hơn mình. "Con rất vui khi tham gia chương trình", Hoài An cho biết.