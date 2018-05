Ảnh minh họa: eva.

Tờ Modern Express đưa tin Sun Qiang, 24 tuổi, đã gặp cô Hu Yan tại quê nhà ở Suqian, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào tháng 10 năm ngoái.

Hai tháng sau, họ làm lễ cưới theo nghi thức truyền thống mà không đăng ký kết hôn. Chú rể Sun Quiang trao của hồi môn cho gia đình cô dâu gồm một bộ đồ trang sức bằng vàng, một chiếc xe môtô và 20.000 nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 64 triệu đồng).

Buổi lễ thành hôn hoàn tất cũng là khi tân lang đã ngà say. Anh âu yếm dắt tay cô dâu vào phòng tân hôn. Bất ngờ trong đêm, tân nương Hu Yan nổi giận lôi đình và tuyên bố chia tay chồng lập tức. Lý do là trong lúc ân ái, Sun Qiang say đắm nhìn vợ song lại thì thầm gọi tên một người phụ nữ khác.

Mặc cho người chồng mới cưới năm lần bảy lượt xin lỗi, cô gái vẫn kiên quyết không tha thứ. Ngay sáng hôm sau Hu Yan đã khăn gói lên đường trở về nhà cha mẹ ruột của mình.

Hai tháng sau, Sun Qiang quay trở lại nhà của Hu Yan để đòi gia đình cô này hoàn trả lại khoản hồi môn vì cuộc hôn nhân không thành như dự kiến. Tuy nhiên cô vợ kiên quyết không hoàn trả. Vụ tranh chấp được đưa ra tòa án. Tòa xử Hu Yan phải trả lại toàn bộ đồ trang sức, chiếc xe môtô và một nửa số tiền hồi môn cho Sun Quiang.

Thi Trân