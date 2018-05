Ông bố cuồng con trai tỉnh ngộ sau khi có 2 con gái

Anh Nguyễn Khánh Trình, đang sống ở Hà Nội, là CEO của CleverAds, một công ty chuyên về quảng cáo. Cảm thấy buồn cười khi được nhiều người khuyên nên có thêm con trai, sau khi sinh hai con gái (một bé 5 tuổi rưỡi, một bé 3 tuổi rưỡi), người bố 35 tuổi đã viết những dòng chữ dành cho những phụ huynh "có con trai và đã, đang hoặc sắp" phàn nàn, dè bỉu, khinh miệt anh vì anh chưa có con trai.

Gia đình nhỏ của anh Trình trong một lần đi nghỉ mát - Ảnh: N.N

Anh Trình cho biết cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều từ khi có con gái: bản thân anh sống có trách nhiệm hơn, làm việc hiệu quả hơn, hăng say hơn và gia đình hạnh phúc hơn. Mặc dù anh rất tự hào về các cô công chúa của mình nhưng kỳ lạ là nhiều người ngoài không nghĩ vậy, họ cứ mặc định rằng anh “khổ sở” vì không có con trai. Việc vợ anh mang bầu bé thứ ba không liên quan gì đến chuyện con trai con gái mà đơn giản chỉ vì nhà anh có ba anh chị em, từ nhỏ anh đã thích gia đình đông vui nên cũng muốn sinh nhiều con.

Chỉ sau 7 giờ xuất hiện trên Facebook, tâm sự của anh Trình đã nhận được hơn 500 lượt thích và hàng chục lượt chia sẻ, được nhiều bình luận đồng tình là đúng nhưng hơi "đanh đá".

Dưới đây là nguyên văn bài viết của anh Trình:

"Kính gửi: Các vị có con trai và đã, đang hoặc sắp phàn nàn, dè bỉu, khinh miệt tôi vì tôi chưa có con trai!

Điều đầu tiên, tôi mong muốn quý vị đọc kỹ và đồng ý với tôi một số điểm rất rõ ràng sau đây:

1. Hạnh phúc của cá nhân tôi, gia đình tôi... tôi khẳng định chắc chắn rằng không phải do con trai của quý vị đem lại. Do đó, việc quý vị có con trai và gia đình tôi có con gì theo tôi là không liên quan đến nhau. Đúng không ạ?

2. Thật may mắn rằng hạnh phúc là do sự cảm nhận của mỗi người về thế giới quan, đó là những gì xung quanh mỗi chúng ta. Vì thế, tôi lại một lần nữa chắc chắn rằng hạnh phúc của tôi là do cảm nhận của tôi. Mà với tôi, tôi hạnh phúc khi có các con tôi.

3, Năm nay là năm 2016, thế kỉ 21. Tôi biết rằng trong số quý vị có nhiều người có năng lực siêu nhiên và muốn mình được hạnh phúc khi đã nằm xuống vì con trai của quý vị sẽ thắp nhang khói gì đó cho quý vị hàng ngày. Còn tôi, là một người trần mắt thịt, ăn cơm để sống hàng ngày, tôi không có năng lực siêu nhiên đó. Vì thế, tôi chỉ mong tôi hạnh phúc khi tôi vẫn đang trộm vía mạnh khoẻ và tồn tại trên cõi đời này.

Sau khi quý vị đồng ý với tôi ba điều trên, tôi mong quý vị đọc nốt những tâm tư của tôi dưới đây:

Hơn 5 năm trước về, khi được tin tôi sắp có con, có một điều gì đó thật kì diệu bỗng xuất hiện trong tôi. Tôi thực sự trở thành một người đàn ông với những trách nhiệm lớn lao cần gánh vác: NUÔI CON. Và vì thế, với tôi và đa số những người đàn ông trên thế giới này, có con đã là quá hạnh phúc rồi. Niềm hạnh phúc của tôi còn được nhân lên gấp vạn lần khi hai con gái của tôi là những đứa trẻ thật tuyệt vời, thật ngoan, trộm vía thông minh, nhanh nhẹn như bao đứa trẻ khác. Khi tôi đi làm về, tôi mở cửa và chúng ùa ra đón tôi, nhảy lên người tôi và hôn chút chít chụt chịt vào mặt tôi. Quý vị ạ, với tôi, điều đó là hạnh phúc và tôi không chờ đợi rằng cần phải có con trai mới có được niềm hạnh phúc đó, quý vị hiểu chứ ạ?

Một ngày nọ, khi tôi xuống bể bơi ngoài trời ở khu đô thị, tôi thấy một lũ trẻ trai đuổi nhau, đánh nhau, dìm nhau xuống nước, tôi tìm cách để bảo chúng dừng lại nhưng không đứa nào nghe tôi cả. Và trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ rằng có con trai là một XXX (đó là một từ rất tồi tệ) của cuộc đời. Vấn đề khác nhau ở chỗ: tôi chưa bao giờ nói với quý vị điều đó (khác với những gì quý vị lại thỉnh thoảng ném vào mặt tôi vì tôi... chưa có con trai).

Quý vị ạ, tôi thích con gái vì tôi suy luận từ chính bản thân mình mà ra. Một thằng con trai như tôi ngoài việc đi làm kiếm tiền, sẽ không thể:

- Nấu cho tôi một nồi cháo, chăm sóc, cho tôi đi vệ sinh khi đau ốm,

- Mua cho tôi một bộ quần áo mới thật vừa,

- Thỉnh thoảng gọi điện hỏi han khi tôi về già...

Đầu năm mới 2016, tôi kính chúc qúy vị mạnh khoẻ, sống thật hạnh phúc bên con trai của quý vị đến đầu bạc răng long và cho tôi 2 chữ bình yên.

Tôi xin chân thành cảm ơn!"

Vợ chồng anh Trình luôn cảm thấy hạnh phúc bên các công chúa nhỏ - Ảnh: NVCC

Kim Kim