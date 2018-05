8 lý do gây trục trặc chuyện chăn gối / Sợ không theo kịp vợ chuyện chăn gối

Dưới đây là năm kiểu hành vi tình dục phổ biến của nam giới kèm theo những phân tích và lời khuyên của chuyên gia:

1. Sex – “cửa sổ tâm hồn” của các đấng mày râu

“Nhiều người phụ nữ vẫn cho rằng đàn ông có những nhu cầu sinh lý cần được thỏa mãn và đó chính là toàn bộ động lực của họ đối với sex”, TS Engler chia sẻ. “Trong khi đó, bản thân nam giới thì lại thường được dạy rằng việc anh ta thể hiện bản thân mình thông qua sex sẽ dễ chấp nhận hơn là thông qua biểu lộ cảm xúc. Chính vì thế, họ đã thể hiện tất cả về bản thân mình mỗi khi ở trong phòng ngủ”.

Ví dụ, nếu chồng bạn cảm thấy bất lực trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng (có thể là sau khi anh ấy mất việc và không thể hoàn thành tốt vai trò trụ cột của gia đình) anh ấy có thể bắt đầu có những hành vi hiếu thắng hơn trong “chuyện ấy”. Vì thế, nếu bạn nhận thấy sự thay đổi bất thường ở chồng thì hãy chủ động nói chuyện với anh ấy (ngoài phạm vi phòng ngủ). Từng bước tìm hiểu xem liệu anh ấy có đang gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc trong mối quan hệ vợ chồng hay không.

Ảnh: colourbox.com

2. “Đòi hỏi” và bạn sẽ nhận được

“Nhiều phụ nữ không biết rằng nam giới cảm thấy họ không thể 'giải phóng bản thân' và không thể 'hoàn thành nhiệm vụ' của chính mình bởi vì họ phải cố gắng để làm hài lòng người phụ nữ”, TS Engler cho biết. “Có thể tồn tại rất nhiều lo lắng xung quanh 'chuyện ấy' khi mà các đấng mày râu thường bị áp lực phải thỏa mãn người phụ nữ, còn bản thân người phụ nữ thì lại bị mâu thuẫn giữa quyền đòi hỏi và nhận được sự thỏa mãn”.

Bạn có nhận thấy rằng bản thân mình thường bị động trong chuyện chăn gối và để cho chồng phải “gánh vác” tất cả mọi việc? Nếu vậy, hãy thay đổi và đừng để anh ấy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự thỏa mãn của bạn.

Hãy bỏ qua mọi suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu để tập trung hoàn toàn vào cảm giác của bạn và tận hưởng những cảm xúc đang xuất hiện. Đây chính là một biện pháp tinh tế giúp anh ấy hiểu rằng bạn đang không hề đánh giá anh ấy và điều đó sẽ giúp anh ấy thư giãn hơn. Nhờ thế, anh ấy có thể tận hưởng cuộc yêu.

3. “Đòi hỏi” nhiều hơn có thể là một cách trấn an bản thân

Nam giới đòi hỏi chuyện ấy có thể mang ý nghĩa cảm xúc nhiều hơn là những nhu cầu sinh học. Những đấng mày râu cần "yêu" mỗi tối có thể không phải do hoóc môn mà là do họ đang lo lắng về mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn, và họ cần có gì đó để đảm bảo rằng bạn vẫn còn yêu họ.

Chính vì thế, chị em hãy để bạn đời của mình biết rằng bạn vẫn “khao khát” anh ấy bằng cách gửi cho anh ấy những tin nhắn yêu thương và cho anh ấy biết rằng bạn cần anh ấy đến nhường nào mỗi khi hai người ở xa nhau. Hoặc là hãy làm điều gì đó khiến anh ấy ngạc nhiên, ví dụ như chuẩn bị bữa ăn tối với những món mà anh ấy yêu thích vào một ngày hết sức bình thường.

4 Anh ấy không bỏ sex chỉ vì bạn lên cân sau khi sinh con

Một người đàn ông đã kết hôn trong một thời gian dài thường đổ lổi cho việc nhu cầu tình dục của anh ta giảm sút là do vợ lên cân. Tuy nhiên, lý do sâu xa của chuyện này là do anh ta thấy thất vọng về quan hệ vợ chồng của mình.

Trên thực tế, việc bạn tăng vài cân không thể giết chết ham muốn tình dục của anh ấy. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là việc bạn tăng cân lại khiến anh ấy nghĩ rằng bạn đã dành toàn bộ sự quan tâm cho con cái và không còn chút năng lượng nào cho anh ấy nữa. Hãy ghi nhớ rằng, chồng bạn sẽ ở bên bạn mãi mãi, ngay cả khi các con bạn đã lớn và rời xa bạn. Vì thế, đừng để anh ấy phải đợi đến khi bạn có thời gian cho anh ấy, cho mối quan hệ vợ chồng của hai người. Đôi khi, hãy nhờ người thân như bố mẹ, bạn bè…chăm sóc con cái và dành những khoảng thời gian nhất định để nối lại cảm xúc với chồng. Hãy cùng trải nghiệm những khoảnh khắc không vướng bận con cái. Điều đó sẽ khiến anh ấy hiểu rằng bạn vẫn quan tâm đến anh ấy, và chính điều đó sẽ khiến anh ấy cảm thấy phấn chấn hơn.

5. Anh ấy ngoại tình không phải vì không còn yêu bạn

Bạn có thể nghĩ rằng, một người đàn ông còn yêu bạn thì anh ấy sẽ không bao giờ ngoại tình. Tuy nhiên, những con số thống kê thực tế đã cho thấy điều này không hoàn toàn đúng. “Một người đàn ông không ngoại tình vì anh ta và vợ có vấn đề trục trặc. Anh ta ngoại tình vì nhu cầu cá nhân của chính bản thân, ví dụ như để cảm thấy thỏa mãn vì bản thân vẫn còn hấp dẫn”, TS Engler cho biết.

“Một phàn nàn khá phổ biến mà tôi thường nghe được từ những người đàn ông đó là họ cảm thấy mình không được đánh giá cao”. Vì thế, các chị em hãy bảo vệ hạnh phúc của mình bằng cách làm sao cho chồng thấy rằng anh ấy vẫn được “đánh giá cao”. Đôi khi, hãy gửi cho anh ấy những tờ giấy nhỏ dán trên gương nhà tắm để cảm ơn vì những việc nho nhỏ anh ấy đã làm hoặc nói với anh ấy về những điều mà anh ấy khiến bạn thấy cảm kích mỗi tối trước khi đi ngủ.

Thanh Mai (theo MSN)