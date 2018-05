Những vụ lộ tẩy ngoại tình trong tình huống không ngờ

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao các cô bồ luôn phải gánh mọi tội lỗi, dù cuộc tình là hai phía? Dưới đây là các lý do, theo Womendailymagazine:

Ảnh minh họa: Lovepanky.

1. Chúng ta cho rằng dù sao chăng nữa đàn ông vốn tệ bạc

"Phần lớn mọi người mặc định rằng đàn ông vốn hư còn phụ nữ là những người tốt đẹp. Khi phụ nữ làm điều gì đó xấu thì người ta nổi điên lên với họ vì nghĩ họ đã hành động vượt ra khỏi vốn tự nhiên (tốt đẹp) của mình", tiến sĩ Christine Hartman, nhà khoa học về hành vi và chuyên gia về các mối quan hệ cho biết.

Việc đó giống như phá vỡ các mật mã thiêng. Khi có chuyện ngoại tình, người phụ nữ luôn trở thành con quỷ ác trong khi người đàn ông chỉ bị coi là mắc một sai lầm. Thực tế là, chính anh chồng mới là kẻ làm tan nát trái tim người vợ và phá vỡ niềm tin giữa hai vợ chồng.

2. Ghét cô nhân tình là việc dễ làm hơn ghét chồng

Người thứ ba là một mục tiêu dễ nhắm tới hơn - đặc biệt nếu bạn không quen biết cô ấy. Ghét người bạn vốn yêu thương sẽ làm tim bạn đau đớn hơn và mặt khác làm bạn thấy hoang mang hơn. Khi đổ lỗi cho chồng, bạn sẽ phải đối mặt với những câu hỏi khó chịu như "điều gì xảy ra nếu hôn nhân của chúng ta chấm dứt?", "Có lẽ anh ta không giống như tôi vẫn nghĩ?, "Tôi sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại ư?"...

"Ngoài ra, hầu như trong mọi lần, nếu những người vợ tìm cách đổ lỗi cho cô bồ thì là bởi họ vẫn muốn giữ lại hôn nhân nhưng cần một nơi để trút cơn giận dữ, uất ức của mình", tiến sĩ tâm lý Brandy Engler, tác giả cuốn sách The Men On My Couch phân tích.

3. Chúng ta luôn nghĩ rằng "người thứ ba" quyến rũ chồng

Nhiều người vợ nghĩ: "Cô nhân tình" hẳn đã quyến rũ chồng mình và đó là lý do anh ấy lầm đường lạc lối. Có hàng triệu lý do khiến các anh chồng đi hoang và việc đổ lỗi cho một người phụ nữ khác sẽ không giúp bạn giải quyết được các vấn đề trong gia đình mình.

"Hiếm khi đàn ông ngoại tình vì vợ kém xinh hay cô bồ của anh ta đẹp hơn. Đàn ông thường sa ngã bởi vì anh ta phẫn nộ với bạn đời hoặc không được đáp ứng các nhu cầu tình cảm và thể chất trong hôn nhân", nhà tâm lý Engler giải thích.

Vương Linh