Nổi hạch vùng kín sau khi quan hệ / Sợ có thai sau nhiều lần quan hệ ngoài

Tôi quan hệ với bạn trai đầu khi 22 tuổi khi còn đi học và anh mới ra trường nên cả hai đều không có kinh nghiệm. Lần nào cũng đau, dần tôi bị chai lỳ cảm xúc. Sau đó 3 năm, tôi quen một anh khác. Anh là người có kinh nghiệm nhưng tôi cũng chưa lần nào đạt được khoái cảm. Tôi đã tự nhủ mình hãy buông lỏng và tận hưởng nhưng không thể khá hơn.

Tôi chia tay bạn trai thứ hai sau 4 năm quen nhau. Hiện nay tôi sống một mình, đôi khi cũng muốn sex nhưng ham muốn không thật sự mãnh liệt. Có người nói thử "chuyện ấy" với phụ nữ xem sao nhưng tôi không nghĩ là tâm lý có vấn đề vì vẫn thích đàn ông.

Vấn đề của tôi là ở đâu? Xin nói thêm là hiện tại ngực tôi rất nhỏ, bằng bé gái học lớp 7. Tôi buồn và hơi tự ti về chuyện này. Mong chuyên gia giải đáp giúp. (Hoang Anh).

Ảnh minh họa: Womenshealth.

Trả lời:

Bạn thân mến,

Lãnh cảm tình dục ở nữ giới là tình trạng suy yếu hay giảm hứng thú trong "chuyện ấy". Biểu hiện từ việc né tránh đụng chạm xác thịt cho đến mất hoàn toàn khoái cảm tình dục.

Lãnh cảm tình dục ở nữ giới biểu hiện ở những mức độ khác nhau. Các nhà nghiên cứu thống nhất chia thành năm loại: Hoàn toàn không ham muốn hoặc rất ít ham muốn tình dục; Lãnh cảm do tâm lý như ghê sự đụng chạm thể xác; Nhu cầu tình dục bị lu mờ do bệnh tật, lo toan cuộc sống hay say mê hoạt động nào đó như thể thao hay nghệ thuật; Lãnh cảm do nam giới xuất tinh sớm; Lãnh cảm do cá tính…

Nguyên nhân dẫn đến lãnh cảm rất đa dạng và phức tạp. Có thể do bệnh tật như thiếu hụt nội tiết tố nữ (estrogen), bệnh phụ khoa, viêm tiết niệu, tiểu đường, dị tật âm đạo, âm vật… Bên cạnh đó còn do yếu tố tâm lý như có những ấn tượng khó phai nhòa, tự nhận mình có những khiếm khuyết không thể đem đến cảm giác thỏa mãn cho người tình, do tôn giáo, do trải nghiệm ám ảnh trong quá khứ và một số nguyên nhân khác.

Trong trường hợp bạn kể không hẳn là bị lãnh cảm tình dục vì bạn vẫn còn ham muốn, chỉ có điều là không nhiều. Khi quan hệ bạn thường bị đau rát do dịch âm đạo tiết ra ít có thể nguyên nhân từ yếu tố cơ thể như thiếu hụt nội tiết tố nữ hay cơ quan sinh sản bị trục trặc. Vì vậy trước tiên bạn nên đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế để khám tìm ra nguyên nhân.

Về mặt tâm lý bạn không nên quá căng thẳng, sốt ruột hay thất vọng. Bạn cần bình tĩnh, thư thái để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc tình dục của mình và tìm cách thay đổi theo hướng tích cực hơn. Bạn cũng có thể nhờ đến sự trợ giúp từ các chuyên gia tâm lý.

Chúc bạn hạnh phúc.

Thạc sĩ Tâm lý Trần Đăng Thảo

Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật