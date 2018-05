“Chỉ riêng khối u đã nặng đến 12 kg còn mớ dịch nhầy cũng cân được hơn 13 kg”, một bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi thực hiện việc phẫu thuật cho biết.

Bệnh nhân sinh năm 1973, quê ở Long An đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng rất khó thở, bụng phình to, chân bị phù rất to. Trước đó “sản phụ” đã đến Bệnh viện Hùng Vương để sinh nhưng chờ hoài không thấy dấu sinh. Không chịu để bác sĩ siêu âm vì sợ trái ý bề trên, đến khi quá mệt mỏi, kiệt sức vì khó thở và đau đớn, chị mới chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ đã siêu âm và khẳng định đây chỉ là khối u to chứ không phải là thai nhi. “Nó to đến mức đẩy gan và dạ dày lên lồng ngực và ép phổi”, bác sĩ này nói.

Sau hai ngày phẫu thuật, hiện bệnh nhân đã được đưa ra phòng hồi sức. Tình trạng sức khỏe khá ổn định.

Gia đình cho hay, mong con lâu mà không có mang, chị này đã đi cầu nguyện bề trên. Vài tháng sau, bụng to dần nên chị cứ nghĩ là có thai thật.

Cao Lâm