Sau hai ngày điều trị, sáng ngày 16/2 bệnh nhân Bào Thanh Đẳng (26 tuổi) ở xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) đã qua cơn nguy kịch vì ngộ độc sau khi nướng “sam biển” ăn.

Người nhà bệnh nhân cho biết anh Đẳng thường xuyên bắt sam biển làm thức ăn. Vì vậy, sáng 14/2 nông dân này thăm lưới thấy dính một con “sam” to hơn cái chén nên tiếp tục mang về nhà nướng ăn.

Hơn nửa giờ sau anh Đẳng bị đau bụng, nôn ói rồi hôn mê dần nên được chuyển vào Trạm Y tế xã Tam Giang Tây cấp cứu. Tại đây cán bộ y tế thấy sức khỏe bệnh nhân có dấu hiệu nguy kịch với chẩn đoán nhiễm độc tố từ thức ăn nên anh Đẳng được đưa sang Bệnh viện Đa khoa huyện Đầm Dơi súc rửa hệ tiêu hóa và điều trị chống độc tích cực. Do thể trạng tốt, được sự quan tâm của thầy thuốc nên đến sáng 16/2 anh Đẳng tự thở được nhưng thần trí vẫn còn lơ mơ.

Theo bác sĩ chuyên nghiên cứu về độc tố thủy sản thì con so biển có dòng họ nhà sam nhưng không cõng nhau thành đôi như sam mà đi đơn lẻ, kích thước nhỏ hơn sam, đuôi không có gờ mặt lưng và tiết diện cắt ngang của đuôi có hình tròn hoặc bầu dục. Vì vậy, có thể anh Đẳng bắt được con so mà cứ nhầm tưởng là sam và không biết thông tin cảnh báo về độc tố của loài thủy sản này nên suýt mất mạng.

Độc tố trong so biển là Tetrodotoxins (có trong cá nóc) có khả năng làm liệt cơ hô hấp, gây ngừng thở. Khi bị ngộ độc, bệnh nhân bị tê môi, tê lưỡi, giãn đồng tử, co giật, hôn mê dẫn đến thiệt mạng nếu không được chuyển đi cấp cứu kịp thời.

"Thời gian gần đây người dân miền Tây liên tiếp bị ngộ độc so biển. Do đó, chính quyền địa phương các tỉnh ven biển nên phổ biến rộng thông tin về con so để người dân phân biệt rõ giữa so và sam nhằm tránh những vụ ngộ độc tương tự", một bác sĩ cảnh báo.

Thiên Phước