Không chỉ than tổ ong gây chết người mà việc sưởi ấm bằng than củi trong phòng kín cũng sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Ảnh minh họa: Nguyên Khoa.

Sự việc xảy ra sáng 13/1 tại thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Ông Trần Văn Tạo, chú họ của anh Thành cho biết, suốt một tuần nay, thời tiết ở địa phương rất lạnh, nhiệt độ luôn từ 11 đến 14 độ, về đêm nhiệt độ còn xuống thấp hơn. Đêm 12/1, trời quá lạnh, anh Thành và cô con gái đã đốt than củi rồi đóng kín cửa phòng để sưởi ấm. Đến sáng, khi người anh trai đánh thức em gái dậy để đi học thì không được liền mở cửa vào, thấy bố và em đã chết cứng, cơ thể tím tái vì ngạt.

“Ngôi nhà của anh Thành mới được xây cách đây mấy tháng, chú ấy thiết kế hệ thống cửa chính cửa sổ rất kín để lắp điều hòa. Khi mở cửa ra, chúng tôi thấy căn phòng đặc khói, rất khó thở, phải mở hết cửa chính và cửa sổ trong vòng 5 phút mới có thể vào được bên trong”, ông Trần Văn Tạo cho biết.

Thôn Thái Lai nằm sát biển nên chịu ảnh hưởng nặng của đợt rét đậm, rét hại vừa qua. Hầu hết các gia đình trong thôn đều có thói quen đốt than củi để sưởi ấm nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng chết ngạt trong phòng như vậy.

Trong tuần qua, rét đậm, rét hại đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung bộ, người dân tìm mọi cách để sưởi ấm và đã có nhiều tai nạn xảy ra. Tại Hà Tĩnh, khi sưởi ấm bằng bếp than, một cụ già đã bị ngã vào nồi than và bỏng nặng, còn tại Nghệ An, hai cụ già bị hôn mê sâu vì dùng than tổ ong để sưởi.

