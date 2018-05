Những ngày qua, độc giả VnExpress.net vô cùng bức xúc trước phản ánh của một phụ huynh về suất ăn bán trú của con tại trường. Một vài con tôm khô với chút thịt băm, một trái chuối nhỏ, vài muỗng cơm và một môi canh lõm bõm. Không chỉ diễn ra trong một, hai bữa mà tình trạng này diễn ra thường xuyên trong nhiều ngày liên tục. Suất ăn của bé được tính với giá 16.000 đồng.

Suất ăn trưa này được một học sinh tiểu học lén chụp lại. Ảnh do độc giả VnExpress cung cấp.

Theo ghi nhận của VnExpress.net, do nhu cầu bán trú của học sinh rất đông, lại không có đủ cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức nấu ăn nên khá nhiều trường ở TP HCM chọn giải pháp đặt suất ăn công nghiệp từ các đơn vị khác. Các suất ăn công nghiệp thường nguội, do vận chuyển từ xa, lượng đồ ăn ít hơn so với những trường tổ chức nấu. Trong khi mỗi suất ăn có giá từ 16.000 đến 17.000 đồng, cao hơn ở những trường tự tổ chức nấu ăn từ 1.000 đến 2.000 đồng.

Không phủ nhận có tình trạng đồ ăn ít, nhưng Hiệu trưởng trường THCS Quang Trung, quận Gò Vấp, một trong những trường chọn hình thức đặt suất ăn công nghiệp cho rằng, không thể đòi hỏi một suất ăn công nghiệp giống như bữa ăn ở gia đình.

Theo hiệu trưởng này, đồ ăn ít có thể do chia không đều, cũng có thể do giá cả leo thang hoặc đơn vị cung cấp cũng muốn có nhiều lợi nhuận.

"Những việc này, nhà trường không thể lường hết được. Ngay cả giáo viên công tác bán trú ở trường cũng dùng suất ăn như các em. Có phụ huynh bảo ở ngoài, với 12.000 đồng đã mua được suất ăn với một cái đùi gà. Nhưng liệu cho các em ăn uống ở ngoài có đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm?", vị hiệu trưởng này nói.

Ông Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng giáo dục quận 12, quận có nhiều trường sử dụng suất ăn công nghiệp cho học sinh, cho biết, có nhận được phản ánh của phụ huynh về chất lượng bữa ăn không đảm bảo. Cán bộ thanh tra của phòng đã đi thực tế và yêu cầu hiệu trưởng các trường, phối hợp với hội phụ huynh thường xuyên giám sát chất lượng bữa ăn xem có tương xứng với giá trị thực tế không.

"Không phải đợi đến khi có phản ánh thì chúng tôi mới kiểm tra. Ngay từ đầu năm học, phòng đã yêu cầu phụ huynh và nhà trường giám sát vấn đề này. Chúng tôi là đơn vị giáo dục, không có chức năng kiểm tra những đơn vị kinh doanh nên chỉ khuyến cáo nhà trường và phụ huynh lựa chọn nhà cung cấp nào có giấy chứng nhận y tế, đảm bảo tiêu chuẩn. Nếu không đáp ứng được thì chuyển sang đơn vị khác", ông Hiếu nói.

Bà Đỗ Thị Hoa, Phó trưởng phòng giáo dục quận Gò Vấp cũng cho biết , thực tế khảo sát ở một số trường cho thấy, chất lượng bữa ăn công nghiệp của học sinh không được đảm bảo như tiêu chuẩn. Đồ ăn ít và nguội, canh thì ít rau. Nguyên nhân có thể là do nấu với số lượng lớn, lại vận chuyển từ xa.

"Việc có bớt xén tiền ăn của học sinh hay không thì vẫn chưa xác định được. Nhưng sẽ thật buồn và xót xa, nếu như hiệu trưởng các trường ăn chia phần trăm trên suất ăn của các em", bà Hoa cho ý kiến.

Vị Phó trưởng phòng chia sẻ thêm, kết quả từ việc kiểm tra các trường cho thấy, các hiệu trưởng đều cung cấp đủ giấy tờ, hợp đồng ghi chú việc chuyển giao toàn bộ số tiền ăn cho đơn vị cung cấp. Nhưng, đằng sau đó thế nào thì rất khó để xác minh. Phòng cũng sẽ tiến hành điều tra từ phía đơn vị cung cấp các suất ăn công nghiệp để làm rõ có hay không vấn đề bớt xén tiến ăn của học sinh.

Tổ trưởng phụ trách khối trung học quận Gò Vấp Hoàng Tiến Thịnh có cùng ý kiến. Theo ông, để xác định vấn đề cắt xén tiền ăn của học sinh không phải đơn giản bởi khi kiểm tra, các chứng từ, hóa đơn, hợp đồng, đơn giá... được nhà trường cung cấp đủ. Ông Thịnh cho rằng, chuyện ăn phần trăm trong tiền thu từ học sinh, nếu có, không chỉ dừng lại ở suất ăn, mà còn nằm dưới nhiều hình thức tinh vi khác như: tiền nước uống, đồng phục...

"Theo yêu cầu của Sở, tiền ăn của học sinh phải được dành trọn cho các em để đảm bảo sức khỏe, không được phép sử dụng vào mục đích khác. Nếu có hành vi bớt xén tiền ăn của các em thì đó là một hành động vô nhân đạo và sẽ phải xử lý nghiêm", ông Thịnh bức xúc nói.

Hải Duyên