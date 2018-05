Cách phát hiện chồng ngoại tình / Vì sao đàn ông 'lạc lối'

Điều gì khiến nam giới ngoại tình? Chuyên gia tư vấn hôn nhân M. Gary Neuman đào bới lại các nghiên cứu trước đây về sự không chung thủy của đàn ông và thấy rằng hầu hết các câu trả lời đều đến từ quan điểm của các bà vợ. Chẳng phải sẽ ý nghĩa hơn khi hỏi chính nam giới? Vì thế, trong cuốn sách mới The Truth About Cheating (Sự thật về ngoại tình), Neuman đã khảo sát 200 người chồng "ăn phở" để tìm hiểu lý do thật sự về sự không chung thủy của họ, và cả những điều người đàn ông nói những gì có thể ngăn họ lạc lối. Dưới đây là những phát hiện của ông:

48% nam giới đánh giá không hài lòng về tình cảm là lý do chính khiến họ "ăn phở".

Từ trước đến nay vẫn tồn tại huyền thoại cho rằng đàn ông ngoại tình chỉ vì sex. Chỉ 8% nam giới nói rằng không hòa hợp tình dục là yếu tố chính khiến họ phản bội. "Nền giáo dục của chúng ta mách bảo chúng ta rằng tất cả đàn ông cần được thỏa mãn tình dục", Neuman nói. "Nhưng đàn ông cũng bị điều khiển bởi cảm xúc. Họ muốn vợ thể hiện cho họ thấy rằng họ được đánh giá cao và họ muốn phụ nữ hiểu họ làm những điều đúng đắn khó khăn như thế nào", ông cho biết.

Vấn đề là nam giới dường như ít bộc lộ những cảm xúc này như phụ nữ, vì vậy bạn không phải lúc nào cũng biết khi nào người đàn ông của mình cần được khẳng định. "Hầu hết nam giới coi việc đòi hỏi một cái vỗ nhẹ vào lưng là không nam tính, đó là lý do nhu cầu tình cảm của họ thường bị bỏ qua", Neuman nói. "Nhưng bạn có thể tạo ra một nền tảng hôn nhân của sự đánh giá cao và quan tâm chu đáo - và mỗi lần bạn cất giọng, chàng sẽ cảm nhận được ngay".

Ảnh minh họa: Resultsnow.ca.

66% nam giới ngoại tình cho biết cảm thấy tội lỗi khi "ăn phở".

Sự dan díu khiến người ta có chút sợ hãi: Đó không chỉ là phản xạ bất an của người ăn vụng. Thực tế, 68% người ngoại tình không bao giờ tưởng tượng rằng họ phản bội, và hầu hết tất cả họ ước mình chưa từng làm thế. Rõ ràng, cảm giác tội lỗi không đủ ngăn người đàn ông lạc lối. "Nam giới rất giỏi chia ngăn cảm xúc", Neuman giải thích. "Họ có thể kiềm chế cảm xúc của mình và đối mặt với nó sau". Vì thế ngay cả khi chồng bạn thề là anh ta không bao giờ ngoại tình, đừng tin rằng điều đó không bao giờ xảy ra. Điều quan trọng cho cả hai là thực hiện từng bước để tạo ra cuộc hôn nhân các bạn muốn.

77% nam giới ngoại tình có bạn thân từng "ăn phở"

Chơi với những người ngoại tình khiến việc quan hệ ngoài luồng trở nên bình thường và hợp pháp hóa nó như điều có thể. Thông điệp trong tiềm thức anh ta tự nói với bản thân là: Bạn tôi là một người tốt, anh ta đã lừa dối vợ mình. Tôi đoán ngay cả người tốt nhất trong chúng tôi cũng làm việc đó.

Bạn không thể đơn giản cấm chồng bạn chơi với anh A vì anh ấy đã ngoại tình, nhưng bạn có thể yêu cầu họ dành thời gian cùng nhau trong một môi trường có ít sự cám dỗ, như tại một sự kiện thể thao hay ăn trưa trong nhà hàng hơn là ở quán bar hay các câu lạc bộ. Một chiến lược khác là: Xây dựng mối quan hệ quanh những gia đình hạnh phúc và có quan điểm sống, giá trị sống như bạn. Điều đó tạo ra một môi trường nuôi dưỡng hôn nhân.

40% đàn ông ngoại tình gặp gỡ người phụ nữ khác tại nơi làm việc

Thông thường, người phụ nữ mà nam giới ngoại tình ở công sở là một người ngước nhìn anh ta bằng con mắt ngưỡng mộ, ca ngợi và khen những nỗ lực của anh ta", Neuman nói. "Đó là một lý do khác cho thấy việc nam giới cảm thấy mình có giá trị trong gia đình quan trọng như thế nào".

May mắn thay, có một đấu hiệu cảnh báo rõ ràng rằng chồng bạn đang quá gần gũi với một đồng nghiệp: Nếu anh ta khen ngợi hay nhắc đến tên của một đồng nghiệp nữ với sự quan tâm quá mức so với tư cách một đồng nghiệp nam, bạn cần cảnh giác và đó là lúc hai vợ chồng cần đặt ra ranh giới về những điều được phép hay không tại nơi làm việc. Bạn có thể chấp nhận cho ông xã làm việc muộn nếu chỉ có anh ấy và cô đồng nghiệp kia? Có thể để họ đi công tác cùng nhau? Họ có thể đi ăn tối để bàn bạc công việc? Hãy hỏi chồng xem anh ấy có cảm thấy thoải mái không nếu bạn làm vậy với một đồng nghiệp nam.

Chỉ 12% đàn ông ngoại tình nói rằng người tình có ngoại hình hấp dẫn hơn vợ

Nói cách khác, một người đàn ông không ngoại tình vì anh ta nghĩ mình sẽ có sex tuyệt hơn với một người có hình thể hấp dẫn hơn. "Trong hầu hết các trường hợp, anh ta ngoại tình để lấp đầy một khoảng trống tình cảm. Anh ta cảm thấy có sự gần gũi với một người phụ nữ khác và sex đến theo", Neuman nói.

Nếu bạn lo lắng về sự phản bội, hãy tập trung làm cho mối quan hệ của các bạn thêm tình yêu thương và gắn kết, đừng chỉ chăm chút cho vẻ bề ngoài hay học tập một tư thế quan hệ tình dục mới. (Nhưng bạn cũng cần biết rằng sex rất quan trọng - đó là một trong những cách người đàn ông của bạn thể hiện tình yêu và cảm thấy gần gũi với bạn, vì thế hãy luôn dành sự ưu tiên cho nó).

Chỉ 6% đàn ông ngoại tình sex với một phụ nữ khi mới gặp cô ta một ngày hay một đêm

Thực tế, 73% nam giới biết người phụ nữ khác hơn một tháng trước khi ngoại tình với họ. Điều này có nghĩa là bạn có thể có thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo trước khi sự phản bội xảy ra - bạn thậm chí có thể nhìn thấy điều đó trước khi anh ấy làm thế. Hãy cảnh giác trước những dấu hiệu khá phổ biến như: Anh ấy hay xa nhà, không còn đòi hỏi sex, gây chuyện cãi cọ thường xuyên hơn hoặc tránh các cuộc gọi của bạn.

Theo phản ứng bản năng, bạn sẽ chất vấn anh ấy nhưng hầu hết nam giới sẽ chối, thậm chí phản bác cả việc anh ta nghĩ về ngoại tình, đặc biệt nếu sự gần gũi thể xác chưa xảy ra. Thay vì làm thế, Neuman gợi ý, hãy thay đổi những điều bạn có thể kiểm soát - như hành vi của chính bạn - và khởi xướng để mang lại điều tốt hơn cho hôn nhân của bạn.

Không ngần ngại thể hiện sự đánh giá cao của bạn dành cho chồng, ưu tiên thời gian dành cho nhau, và khởi xướng sex nhiều hơn. Hãy dành cho chồng một lý do để giữ bạn ở vị trí quan trọng trong tâm trí anh ta. Và hãy cởi mở nói về cảm giác của bạn về những điều đang xảy ra giữa hai người (không nhắc đến người thứ ba nào khác). Hãy thử nói "Em nghĩ chúng ta có thể mất điều gì đó quan trọng trong cuộc hôn nhân này, và em không muốn nó biến mất".