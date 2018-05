Vì sao hôn nhân hạnh phúc không thể thiếu sex / 6 điều phụ nữ muốn nhưng ngại nói về sex

Câu chuyện xảy ra ở Anh và nghiên cứu kiểm chứng của các nhà khoa học đã khẳng định một chân lý rất đơn giản rằng, muốn sex tốt thì hãy sống thật tử tế.

Ảnh: lynndentalcare.com

Cô Ellie Disick (hạt Nottingham - Anh quốc) mắc chứng lãnh cảm từ nhiều năm nay. Đã chạy chữa khắp nơi, dùng đủ các loại thuốc đặc trị cũng như thử hết các liệu pháp dành cho người lãnh cảm, chứng bệnh khó nói này của cô vẫn không hề thuyên giảm. Sau nhiều năm, đời sống phòng the của hai vợ chồng gần như nguội lạnh. Thi thoảng, Ellie cố gắng chiều chồng, chứ bản thân chẳng hề có cảm giác gì. John (chồng cô) cũng không thấy vui vẻ khi yêu trong hoàn cảnh như thế. May mắn là John đã không vì thế bỏ rơi vợ. Anh luôn sát cánh bên Ellie, động viên an ủi cô kể cả khi Ellie tuyệt vọng đến mức đề nghị chia tay để giải phóng cho chồng.

Mọi chuyện thay đổi khi trong một lần họp lớp, Ellie gặp lại người bạn thân thời đại học hiện làm việc cho một tổ chức từ thiện quốc tế. Sau khi nghe Ellie tâm sự về nỗi khổ tâm thầm kín của mình, cô bạn này đã khuyên vợ chồng Ellie nên tham gia vào một chuyến từ thiện tại châu Phi để đổi gió xem sao. John lập tức bằng lòng với đề nghị này. Cả hai vợ chồng đều làm việc tự do nên không khó để họ thu xếp công việc và lên đường, đi theo đoàn từ thiện đến Uganda. Họ đã ở lại đây hơn 6 tháng trời, hàng ngày tiếp xúc với các em nhỏ đường phố, tuyên truyền cho chúng về các tệ nạn xã hội và cách phòng tránh. Bận túi bụi với công việc, cả hai không còn lúc nào mà nhớ đến tình trạng "băng giá" của Ellie nữa.

Đến khi trở về Anh sau khi chiến dịch tình nguyện kết thúc, Ellie mới bất ngờ nhận thấy sự thay đổi của bản thân. Cảm giác khát khao, rạo rực vốn đã bị biến mất từ lâu, nay lại chợt xuất hiện. John cũng nhận ra sự khác lạ ở vợ mình. Họ thử yêu lại, và kết quả thật mỹ mãn. Chứng lãnh cảm của Ellie đã tan biến từ bao giờ và giờ đây, cô tỏ ra sung mãn hơn bao giờ hết, như để bù đắp cho chồng sau bao năm trời khổ sở.

Trường hợp của Ellie đã được các nhà khoa học tại trường đại học Nottingham để ý tới. Phối hợp với các đồng nghiệp thuộc khoa Tâm lý học - trường đại học Liverpool, họ đã thành lập nhóm nghiên cứu về hiện tượng kỳ lạ này. Kết quả thật bất ngờ: Chính hoạt động từ thiện của hai vợ chồng đã giúp Ellie thoát khỏi chứng lãnh cảm một cách tự nhiên, khi mà tất cả các liệu pháp điều trị khoa học đều đã bó tay. Nhưng đây chỉ là một hiệu quả mang tính cá biệt, hay có tác dụng với nhiều người? Giáo sư John Moores - trưởng nhóm nghiên cứu đã mở rộng thử nghiệm với 32 phụ nữ và 35 nam giới.

Ông yêu cầu họ đánh giá mức độ hấp dẫn của người khác giới dựa trên một danh sách các phẩm chất như lòng vị tha, độ lượng, tính hài hước, mức độ sẵn sàng chia sẻ với người khác… Kết quả là những người có nhiều phẩm chất tốt đẹp này luôn được đánh giá là gợi tình hơn những người khác. Khi giúp đỡ một người già băng qua đường, hay tham gia hiến máu nhân đạo, hoặc ủng hộ suất ăn cho người nghèo… nồng độ Testoteron (ở nam giới) và Estrogen (ở nữ giới) luôn có xu hướng tăng cao. Đây chính là những hoóc môn chìa khóa mở rộng cửa phòng the của mỗi giới.

Công trình được các nhà nghiên cứu công bố trên tạp chí tiến hóa sinh học BMC Evolutionary Biology với phần lý giải còn bỏ trống. Họ không giải thích được tại sao lại có hiệu ứng tốt đẹp này. Theo tiến sĩ Freya Harrison - chuyên gia nghiên cứu tại Đại học Khoa học Đời sống Nottingham, điều này gần như là một đặc tính di truyền.

Sở dĩ con người có thể tiến hóa đến mức độ như ngày hôm nay là nhờ trong suốt quá trình hàng trăm triệu năm qua, chúng ta đã sống theo lối sống tích cực. Chia sẻ, đùm bọc, yêu thương lẫn nhau đã tạo lên sự khác biệt giữa loài người với các loài sinh vật sống khác. Trong khi đó, bản năng tình dục hàm chứa trong nó một chức năng rất quan trọng là duy trì nòi giống. Vì vậy, những người có lối sống thiện nguyện sẽ có khả năng tình dục tốt hơn những người sống ích kỷ, để những phẩm chất tốt đẹp đó của họ được lưu truyền lại cho con cháu.

Giả thuyết này của tiến sĩ Freya Harrison chưa thật sự vững chắc nhưng cũng đã nhận được khá nhiều lời đồng tình từ giới khoa học. Có thể quy luật nhân quả của triết học phương Đông và lý thuyết tiến hóa của phương Tây đã gặp nhau trong trường hợp này. Dù nguyên nhân thực sự có là gì đi chăng nữa, thì đây cũng là một tin vui cho tất cả mọi người. Hãy cố gắng sống tốt, bạn sẽ không hề bị thiệt thòi.

Theo Giadinhnet