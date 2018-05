Vụ việc dấy lên làn sóng lo lắng lẫn giận dữ của hàng trăm cư dân tòa nhà nằm cách trung tâm thành phố khoảng 18 cây số. 4 bảo vệ đánh trả bọn cướp, nhưng chỉ có tay không và ghế gỗ nên chịu thua kẻ gian cầm súng điện với mã tấu. Dù bảo vệ đạp ngã xe bọn cướp nhưng chúng có đủ thời gian dựng xe tẩu thoát. Dân chung cư qua một đêm mất ngủ vì lo cướp quay trở lại tấn công.

Chung cư Ehome 2 xây dựng trên khu vực khá biệt lập, phải đi qua những quãng đồng trống. Các căn hộ ở đây vừa được bàn giao hồi đầu năm, dân cư xung quanh còn vắng vẻ. Thỉnh thoảng vẫn xảy ra những vụ cướp giật tài sản trên đường vào chung cư, nhưng đây là lần đầu tiên cướp táo tợn vào đến sảnh tòa nhà để giật đồ, khiến cư dân lo lắng tình trạng mất an ninh và khâu quản lý, bảo vệ chung cư còn quá kém.

Hai tháng trước, đầu đường vào chung cư Ehome 2 cũng xảy ra vụ cướp tấn công và giật túi xách của người sống trong tòa nhà này. Với tình hình an ninh hiện nay, vào buổi tối cư dân lại thấp thỏm lo, không ai dám đi ra ngoài vào ban đêm ngoại trừ tình trạng khẩn cấp.

Người phụ nữ nạn nhân của vụ cướp đêm 21/10 nói với VnExpress.net: "Dân bị cướp ngay tại sảnh chung cư là điều hết sức nguy hiểm, cần báo động. Song sau khi sự cố xảy ra ban quản lý không có một phương án tăng cường bảo vệ nào nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân trong những ngày tiếp theo".

Xem clip hướng dẫn học võ tự vệ chống cướp

Hơn 50 hộ dân chung cư Ehome 2 họp khẩn cấp với ban quản lý tòa nhà sau khi một phụ nữ bị cướp tấn công ngay tại sảnh chung cư. Ảnh: Trung Tín

Ngày 22/10, hơn 50 hộ dân chung cư Ehome 2 đã triệu tập cuộc họp khẩn, đề nghị Ban quản lý tòa nhà nhanh chóng tìm phương án tăng cường an ninh và ứng phó với tình huống chung cư bị trộm cướp tấn công.

Một hộ dân ở lô E, lầu 5 chung cư Ehome 2 cho hay, đèn đường từ đường Đỗ Xuân Hợp dẫn vào chung cư ánh sáng không đủ, cứ một bóng sáng lại có một bóng tắt. Điều này khiến cho người đi về buổi tối bị rơi vào tình trạng không được an toàn. "Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh việc này lên ban quản lý, đề nghị chuyển những bức xúc của cư dân lên công ty điện và chính quyền địa phương nhưng không có tiến triển. Vụ cướp vừa rồi xảy ra lúc nửa đêm ngay tại sảnh lô C, vậy thì các lô khác cũng có thể gặp tình huống nguy hiểm tương tự", một chủ hộ ngụ lô E bức xúc.

Trong khi đó, chủ hộ D307 phản ánh hàng tháng cư dân phải đóng phí quản lý trung bình 4.000 đồng mỗi m2, không phải là thấp nếu tính theo diện tích tòa nhà. Thế nhưng dân chưa cảm thấy mình được bảo vệ an toàn thì ban quản lý cần phải xem lại trách nhiệm của mình. "Tôi thấy người lạ ra vào chung cư rất tùy tiện mà không bị ban quản lý chặn lại hỏi thông tin. Như thế làm sao có thể phát hiện được kẻ gian đột nhập", ông nói.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu lực lượng bảo vệ dày, có nghiệp vụ tốt và được trang bị dụng cụ đầy đủ thì sự việc đáng tiếc đã không xảy ra. Vì vậy, cư dân đề nghị ban quản lý tăng cường thêm các vị trí chốt chặn và nhanh chóng lập phương án đề phòng những trường hợp bị cướp tấn công bất ngờ.

Cư dân đề nghị Ban quản lý chung cư Ehome 2 nhanh chóng đưa ra phương án tăng cường bảo vệ và ứng phó với những tình huống bị tấn công khẩn cấp. Ảnh: Trung Tín

Trong khi cư dân than phiền về lực lượng bảo vệ của chung cư mỏng, thiếu phương án đối phó với những tình huống bất ngờ thì đại diện Ban quản lý chung cư Ehome 2, Phan Đinh Phi Phụng khẳng định: "Lực lượng bảo vệ bên trong chung cư không mỏng và vẫn đủ để đảm bảo an ninh bên trong tòa nhà. Vụ cướp chỉ là tình huống bất ngờ ngoài ý muốn nhưng ban quản lý sẽ tìm phương án khắc phục".

Ông Phụng cho rằng vụ cướp xảy ra vào giữa đêm 21/10 dù diễn ra bất ngờ nhưng bảo vệ đã xông vào đạp ngã xe bọn cướp, tham gia trợ giúp cư dân chứ không làm ngơ. Tuy nhiên cướp có những vũ khí nguy hiểm nên bảo vệ không thể khống chế chúng thành công.

Ông Phụng giải thích, theo quy định của Nhà nước, bảo vệ cấp thấp chỉ được dùng vũ khí là dùi cui nhựa. Bọn cướp tấn công cư dân ngày 21/10 có trang bị mã tấu và dùi cui điện nên bảo vệ với dùi cui nhựa không có tác dụng. "Tạm thời ban quản lý sẽ tăng cường thêm lực lượng bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh bên trong tòa nhà. Trong vòng một tuần ban quản lý sẽ đưa ra phương án bảo vệ và ứng phó với những tình huống bất ngờ để cư dân tham khảo góp ý kiến", ông Phụng nói.

Với bức xúc của cư dân về tình hình an ninh bên ngoài tòa nhà, đặc biệt là hệ thống đèn trên tuyến đường Đỗ Xuân Hợp và những đoạn đường dẫn vào chung cư, ông Phụng cho hay điều này không thuộc thẩm quyền của ban quản lý. "Đèn đường bóng sáng, bóng tắt là do ngành điện chủ trương tiết kiệm điện. Ban quản lý đã thay mặt cư dân phản ánh nhưng không thể can thiệp sâu và cũng không có quyền quyết định", ông Phụng giải thích.

Trung Tín