Xinhua cho biết nhóm nghiên cứu đã dành 4 năm để phân tích dữ liệu tử vong của tất cả các hạt (đơn vị hành chính) tại Mỹ. Họ điều tra nguyên nhân cái chết, trình độ kinh tế xã hội và các yếu tố khác. Nhóm tìm thấy trong số 20 hạt có tuổi thọ cao nhất, 11 đối với nam và 5 đối với nữ là thuộc bang Utah và Colorado. Và mỗi hạt này đều có độ cao 1.800 mét so với mặt biển. Ở đây, đàn ông sống thọ từ 75,8 đến 78,2 năm, trong khi phụ nữ từ 80,5 đến 82,5 năm. So với những người sống ở gần mặt biển, nhóm trên thọ hơn từ 1,2 đến 1,6 năm (ở đàn ông) và từ 0,2 đến 2,5 năm (ở phụ nữ). "Nếu sống trong môi trường không khí loãng, ít ôxi như vùng núi cao Colorado giúp giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch, thì đây có thể là giải pháp cho chúng ta tìm ra cách mới để đối phó với những căn bệnh này", giáo sư Benjamin Honigman, từ Trường Y Colorado, nhận xét. "Lượng ôxi thấp đã kích hoạt vài gene nào đó và chúng tôi cho rằng các gene này có thể làm thay đổi hoạt động của cơ tim. Chúng có thể cũng tạo ra các mạch máu mới, mở đường 'cao tốc' cho máu chảy về tim", ông lý giải. Một lý giải khác là ở trên cao, việc tiếp xúc với bức xạ mặt trời nhiều hơn khiến cơ thể chúng ta tổng hợp vitamin D tốt hơn, giúp ích cho tim mạch và ngăn ngừa vài loại ung thư. T. An