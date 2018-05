'Vợ chồng tôi hạnh phúc hơn khi sống xa nhau'

Bài viết dưới đây là của bà Lise Stoessel, tác giả cuốn sách of Living Happily Ever After - Separately, chia sẻ việc vợ chồng mỗi người sống một nơi đã cứu vãn hạnh phúc gia đình bà thế nào trên trang Prevention.

Tôi đã kết hôn với chồng mình, anh Emil, được 31 năm. Chúng tôi có ba con đã lớn và có chung các giá trị sống, lý tưởng và niềm tin cơ bản nhưng hai vợ chồng lại không chung nhà. Và việc này đã kéo dài 8 năm.

Bạn thấy đấy, những việc vặt vãnh hằng ngày luôn khiến vợ chồng xích mích. Nó gây vô số cuộc cãi vã và xung đột, và mặc dù chúng tôi đã thử đi tư vấn, cũng chẳng hiệu quả gì. Mối quan hệ của chúng tôi có thể tốt lên vài tuần hay vài tháng và sau đó lại xấu đi. Cuối cùng, mọi việc tệ quá mức và chúng tôi nhận ra mình cần tạm dừng lại.

Bà Lise Stoessel và chồng đã kết hôn được 31 năm và bà cho biết, việc sống riêng 8 năm nay giúp hai người gắn bó hơn cả trước đây. Ảnh: Facebook.

Vấn đề cốt yếu nhất là sự khác biệt trong cách chúng tôi nhìn nhận về không gian sống của mình. Emil là một nhà thầu và phòng khách, phòng ngủ của chúng tôi dần biến thành nơi bày các thiết bị, giấy tờ của anh ấy. Ngược lại, tôi là một người hướng tới tính thẩm mỹ và vẻ đẹp thực sự rất quan trọng với tôi. Tôi rất bực bội khi không thể khiến chồng hiểu rằng sự bừa bộn của anh ấy làm tôi thấy khó chịu và lo âu thế nào. Chúng tôi cũng hay cãi nhau về các trò giải trí và khách tới chơi nhà. Emil là người bảo thủ và hướng nội, trong khi tôi hướng ngoại và luôn thích mời mọi người tới chơi. Khi người thân hay bạn bè tôi ghé thăm, Emil tỏ ra hằn học, khó chịu, chẳng giống chút nào người đàn ông tôi yêu và cưới.

Chúng tôi cãi nhau hết lần này tới lần khác và cuối cùng, sau một "cuộc chiến", tôi lên xe và lái lòng vòng quanh thị trấn, nhìn ngắm những ngôi nhà khác, tự hỏi mình có thể sống ở nơi nào. Nhưng ý nghĩ đến việc ly hôn khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi vẫn thích ngồi ăn tối với chồng và cùng chia sẻ cuộc sống với anh ấy, và điều đó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ cần hai vợ chồng sống riêng.

Tôi lái xe về nhà và bảo với chồng rằng tôi không thể chịu được cuộc sống thế này nữa. Anh ấy hỏi có phải tôi muốn ly hôn. Tôi nói không nhưng anh ấy xứng đáng được ở nơi thích hợp và tôi cũng xứng đáng được ở nơi tôi mong muốn. Tôi hít một hơi sâu và bảo: "Em muốn ở riêng". Đó là lần đầu tiên trong nhiều tháng, chúng tôi có thể bình tĩnh ngồi xuống trò chuyện với nhau. Ngày hôm sau, chồng đưa tôi đi xem vài ngôi nhà và tôi đã thích ngay một căn hộ hai phòng ngủ đáng yêu. Amil trả luôn tiền đặt cọc cho căn nhà đó.

Trong khi cả hai vợ chồng tôi đều hài lòng với quyết định này, thực khó để nói cho lũ trẻ hiểu. Hai con gái lớn của tôi đang sống ở cùng thị trấn nhưng con út vẫn học đại học. Chúng tôi rủ các con về ăn trưa chủ nhật. Chúng tôi ngồi quây quần và nói với các con chuyện này. Cô con gái thứ hai, Julie, òa khóc và chạy vào toilet, đóng sập cửa. Tôi tới an ủi thì con bé nói trong nước mắt: "Mẹ nói mẹ sẽ không bao giờ bỏ con mà!" (Tôi là mẹ kế của Julie). Tôi vỗ về và bảo với con rằng bố mẹ không ly hôn mà sống riêng chính là cách giữ gia đình. Cuối buổi trò chuyện đó, cả ba con gái của tôi đều ủng hộ, chúng thậm chí còn lên xe để tới xem nhà mới của mẹ.

Bây giờ, Emil và tôi sống ở hai phía khác nhau của thành phố nhỏ tại Charlottesville, Virginia (Mỹ), cách xa nhau khoảng 8km nhưng lại cảm thấy gần gũi với nhau hơn. Chúng tôi gặp nhau 6 ngày một tuần và qua đêm với nhau mỗi tuần 4 lần. Hầu hết khoảng thời gian này, chồng tới nhà tôi và tôi làm bữa tối - chúng tôi ngồi trước bếp lửa hay ăn bên ánh nến và trò chuyện về một ngày của mình, về con cái, tin tức và nhiều thứ khác. Chúng tôi trân trọng những giây phút ở bên nhau hơn.

Khi sống với một người 24/7, bạn rất dễ xem thường những điều này và chúi mũi vào TV, iPad. Trong một tuần, khoảng hai lần anh ấy ngủ luôn tại nhà tôi và hai lần khác thì tôi lái xe sang nhà chồng. Và tất nhiên, nhà anh ấy vẫn bừa bộn đầy các vật dụng nhưng tôi chẳng khó chịu nữa bởi đó không còn là nơi tôi ở. Tôi có nhà riêng và tôi không còn phải phát điên vì không thể ăn nổi khi chiếc bàn ăn đầy các giấy tờ của chồng. Ở không gian của mình, chồng tôi có thể tha hồ bừa bộn, bẩn thỉu như anh ấy muốn.

Bất lợi chính của việc sống riêng là mất thêm chi phí. Chúng tôi thống nhất là Emil sẽ trả tiền vay thế chấp, thuế bất động sản và bảo hiểm xe hơi cho tôi còn các hóa đơn còn lại như thực phẩm, chi tiêu cá nhân... tôi sẽ tự lo bằng khoản lương giáo viên của mình. Nhưng tôi sống đạm bạc và khi hai vợ chồng đi du lịch (do chồng chi) thì thường cũng không tốn kém lắm nên mọi thứ không đáng lo.

Mọi người đôi khi cho rằng vợ chồng tôi sống riêng vì mỗi người muốn tự do có các mối quan hệ khác nhưng chúng tôi nhanh chóng khẳng định cho họ thấy vợ chồng tôi hoàn toàn chung thủy. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau và biết hầu như lúc nào tôi không ở bên chồng là bởi anh ấy đang bận việc.

Lý do chính khiến tôi viết một cuốn sách là bởi tôi muốn những cặp vợ chồng khác hiểu rằng đây chính là một lựa chọn cứu hôn nhân của chúng tôi khỏi tan vỡ. Đôi khi cách tốt nhất để sống hạnh phúc mãi mãi với một người là không ở cùng họ.

Vương Linh