Bệnh ham muốn tình dục ở phái nữ / 'Nhiều phụ nữ lãnh cảm do bị ức chế tâm lý'

Tôi luôn cảm thấy không thoải mái với bất cứ sự đụng chạm xác thịt nào. Nắm tay, vuốt ve, hôn hay sex đều chỉ khiến tôi thấy sợ hãi. Tôi chỉ thích những đụng chạm khi tôi rất say, nhưng cũng chưa bao giờ làm gì quá một nụ hôn.

Tôi muốn có một mối quan hệ bình thường, nhưng không thể khiến mình có ham muốn thể chất. Liệu có phải tôi bị lãnh cảm? Hay tôi là người vô tính? (Joan)

Ảnh minh họa: Footage.shutterstock.com.

Trả lời:

Nhà tâm lý chuyên điều trị các rối loạn tình dục Pamela Stephenson Connolly, chuyên gia tư vấn trên Theguardian cho rằng bạn không phải là người vô tính, vấn đề chỉ đơn giản là có rào cản ngăn bạn ham muốn quan hệ với người khác, và có nhiều lý do gây ra tình trạng này. Một số người cảm thấy không an toàn khi có sự gần gũi thể chất với người khác, dù trong bối cảnh liên quan đến tình dục hay không. Điều này có thể do có một nỗi ám ảnh nào đó, chẳng hạn vô cùng sợ bị lây truyền bệnh.

Một số người lại cảm thấy thiếu tự tin về cơ thể mình đến nỗi sự bối rối trong cuộc yêu khiến họ mất hứng. Suy nghĩ ám ảnh, bao gồm cách họ cảm nhận, sợ mang thai hay lo lắng về hoạt động tình dục, có thể ngăn chặn sự kích thích và khao khát. Ngoài ra, những người có rối loạn thiếu tập trung đôi khi cũng thấy khó vào cuộc cùng bạn tình vì họ trở nên phân tâm, khó duy trì một cuộc "giao ban".

Bị lạm dụng tình dục trong quá khứ có thể là nguyên nhân gốc rễ, ngay cả khi nạn nhân không còn nhớ về điều đó. Vấn đề bây giờ là phải tìm ra chính xác suy nghĩ và cảm xúc đã dập tắt khao khát tự nhiên của bạn. Hãy cố gắng để xác định thời điểm và nguyên nhân gây ra sự khó chịu của bạn khi có những gần gũi cơ thể. Việc chữa trị cho bạn sẽ bắt đầu từ đó.

Vương Linh