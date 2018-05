Chưa cưới vợ đã bị xuất tinh sớm / Ngày càng nhiều đàn ông yếu sinh lý do béo phì

Ở nam giới, “cậu nhỏ” khỏe mạnh là tối quan trọng quyết định tình trạng sức khỏe và khả năng đáp ứng chuyện chăn gối trong cuộc sống hàng ngày. Dưới đây là 8 sự thật về “cậu nhỏ” mà các quý ông nên biết để theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe của mình.

Ảnh: medicaldaily.

1. Cậu nhỏ co lại ở nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng

Tinh trùng được sản sinh mạnh ở nhiệt độ thấp hơn không đáng kể so với nhiệt độ bình thường của cơ thể. Nam giới thường nhận thấy khi bị lạnh, dương vật sẽ co lại. Điều này là do các mạch máu ở đây co lại khi gặp nhiệt độ lạnh và nó có thể giãn trở lại kích thước bình thường khi máu lưu thông. Việc thay đổi từ nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bình thường của cơ thể tới tăng 2-3 hoặc 4 độ có thể ảnh hưởng xấu tới việc sản sinh tinh trùng và testosterone. Nam giới nên giữ cho bộ phận sinh dục thoáng mát bằng cách tránh mặc quần lót chật và ngâm mình trong bồn nước nóng trước khi “hành sự” nếu vợ chồng gặp khó khăn trong việc thụ thai.

2. Tắc tuyến tiền liệt

Hội chứng “quả bóng xanh”, y học còn gọi là tắc tuyến tiền liệt xảy ra ở nhiều nam giới, nhất là khi quan hệ tình dục không đạt tới cực khoái. Cảm giác đau đớn kéo dài ở tinh hoàn là do máu lưu thông không đều dẫn tới tăng thể tích máu bị nghẽn lại trong cơ quan sinh dục. Điều này khiến cho dương vật cương cứng và tinh hoàn căng lên cho đến khi thể tích máu trong cơ quan sinh dục giảm, dương vật và tinh hoàn trở lại kích thước bình thường.

3. Uống rượu và khả năng cương cứng

Uống quá nhiều rượu không chỉ có hại cho gan mà còn làm giảm khả năng cương cứng của “cậu nhỏ”. Mất nước do uống rượu khiến thể tích máu giảm và tăng angiotensin, loại hormone liên quan tới rối loạn chức năng cương dương. Tuy nhiên, ở một số người, đặc biệt là thanh niên, uống nhiều rượu có thể làm giảm sự lo lắng và tăng khả năng cương dương.

4. Hút thuốc và động mạch “cậu nhỏ”

Có một thực tế đã được biết đến là hút thuốc lá góp phần phát triển chứng xơ vữa động mạch. Thuốc lá làm tắc nghẽn động mạch của tim và cũng làm “cậu nhỏ” nghẽn máu khi cương cứng. Các hóa chất độc hại trong thuốc lá có thể gây tổn thương mạch máu dẫn tới rối loạn chức năng cương dương (theo Bệnh viện Y khoa nam giới Quốc gia, Mỹ). Hút thuốc cũng có thể gây tổn thương mô dương vật, ảnh hưởng tới khả năng “chinh chiến” của “cậu nhỏ”.

5. Độ nhạy của “cậu nhỏ” giảm theo tuổi

Sự suy giảm độ nhạy của “cậu nhỏ” là hoàn toàn bình thường khi tuổi tác tăng lên, mặc dù vẫn chưa xác định được mức suy giảm là bao nhiêu. Độ nhạy của “cậu nhỏ” được đánh giá bằng mức độ kích thích tối thiểu mà người đàn ông có thể cảm thấy. Theo Khoa Tâm thần, ĐH Texas ở Austin, Mỹ, sự suy giảm ham muốn tình dục do tuổi thường do sự suy giảm nồng độ testosterone và những thay đổi ở độ nhạy cảm thụ thể với androgen. Độ nhạy của “cậu nhỏ” bắt đầu suy giảm từ tuổi 25 và suy giảm mạnh nhất ở độ tuổi 65-75.

6. Cương cứng giúp duy trì kích thước “cậu nhỏ”

Cương cứng thường xuyên giúp “cậu nhỏ” giữ nguyên được vóc dáng. Cơ của dương vật cần nhận được oxy thường xuyên qua lưu thông máu để có thể cương cứng. Ở quý ông không có khả năng cương cứng thường xuyên, mô dương vật trở nên ít đàn hồi và co lại, điều này có thể khiến cho dương vật ngắn đi 1-2 cm.

7. Thắt ống dẫn tinh vẫn xuất tinh

Nam giới có thể thắt ống dẫn tinh để ngăn ngừa sự giải phóng tinh trùng khi xuất tinh nhằm loại trừ khả năng thụ thai hoặc vì những lý do cá nhân khác. Theo tạp chí Medline Plus, sau thủ thuật này, số lượng tinh trùng bắt đầu giảm dần, từ 2 đến 3 tháng sau sẽ không còn tinh trùng trong tinh dịch. Vì vậy, nam giới cần lưu ý, cho đến khi bác sĩ xác nhận tinh dịch của bạn không còn tinh trùng, hãy sử dụng các biện pháp bảo vệ.

8. Dương vật - môi trường chứa nhiều vi khuẩn

Da của dương vật là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, nhưng số lượng vi khuẩn phụ thuộc vào việc nam giới có được cắt bao quy đầu hay không. Một nghiên cứu trên tạp chí American Society for Microbiology cho biết vi khuẩn xuất hiện ít hơn ở dương vật của nam giới đã được cắt bao quy đầu so với của những người chưa được cắt.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ cho biết có một số nghiên cứu cho thấy cắt bao quy đầu làm thay đổi sinh thái học vi khuẩn của dương vật. Điều này có thể giải thích tại sao cắt bao quy đầu làm giảm nguy cơ nhiễm HIV. Giả thuyết đằng sau điều này là ở "cậu nhỏ" chưa được cắt bao quy đầu, các vi khuẩn kỵ khí - loại vi khuẩn không sống và phát triển trong môi trường có oxy - có thể khiến cho hệ miễn dịch phản ứng theo cách khiến các tế bào dễ bị lây nhiễm HIV.

Hải Ngân (Theo medicaldaily)