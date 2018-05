Ảnh minh họa: MP.

Các chuyên gia khuyến cáo, mùa đông xuân là thời điểm bùng phát nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp trong đó có sốt phát ban. Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, một tuần trung bình có khoảng 10-20 ca mắc, gồm cả người lớn, trẻ con và thanh thiếu niên. Tuy nhiên hầu hết đều là ca nhẹ.

Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia cho biết, phát ban có thể hiểu là một hội chứng, khi chưa tìm được nguyên nhân thì gọi chung là sốt phát ban. Phần lớn các trường hợp này là do virus nhưng vẫn cần để ý các nguyên nhân khác như nhiễm vi khuẩn hoặc nhiễm độc thuốc gây dị ứng, sốt cao và phát ban.

Ngoài ra cũng theo ông, cùng là phát ban nhưng bệnh sởi có những triệu chứng khác như: sốt cao đột ngột, đau người, viêm đường hô hấp, ho, chảy nước mũi... Sau 2-3 ngày, người bệnh sẽ thấy nổi ban ở mặt, gáy, sau đó lan ra khắp người. Các nốt này sẽ bay dần sau khoảng 3 ngày. Đây cũng là lúc bệnh có thể để lại biến chứng, với trẻ em thường là viêm nhiễm đường hô hấp (viêm phế quản, phổi), người lớn là viêm não nhưng tỷ lệ tử vong rất thấp, một trên một nghìn ca bệnh.

Còn nếu là sốt phát ban do Rubella và virus nói chung thì, có thể 1-2 ngày người bệnh đã thấy sốt và nổi ban khắp người chứ không theo trật tự và để lại vết thâm như sốt phát ban dạng sởi.

"Dịch sốt phát ban hiện nay ở Hà Nội chủ yếu là do Rubella và virus nói chung chứ không phải do sởi. Lý do là qua khám lâm sàng cho thấy, các ban xuất hiện không tuần tự, sau khi bay không để lại vết thâm như sởi", thạc sĩ Hà nói.

Sốt phát ban do virus chưa có thuốc đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, có chế độ nghỉ ngơi phù hợp, uống đủ nước... Đặc biệt, người bệnh cần theo dõi các biến chứng, nhất là biểu hiện về thần kinh.

Nếu sốt quá cao, li bì, người bệnh trở nên chậm chạp, vật vã… thì phải đến bệnh viện ngay để tránh biến chứng viêm não. Bệnh viện hiện cũng điều trị cho một vài trường hợp sốt phát ban có biểu hiện viêm não, thạc sĩ Hà nhấn mạnh.

Ngoài ra, với trẻ nhỏ nếu thấy có đờm vàng, khó thở thì nên đến bệnh viện ngay tránh bệnh cảnh nặng hơn. Giai đoạn đầu trẻ có thể bị sốt do virus nhưng giai đoạn sau có thể bội nhiễm vi khuẩn.

Các chuyên gia khuyến cáo, dịch sốt phát ban do virus lây lan qua đường hô hấp, những ai chưa có miễn dịch hoặc miễn dịch kém thì dễ bị lây bệnh. Do đó, người bệnh cần đeo khẩu trang, tránh đến chỗ đông người để tránh lây truyền bệnh cho người khác. Ngoài ra, có thể tiêm văcxin để phòng bệnh.

Cũng thời điểm này vào năm 2009, dịch sởi bùng phát mạnh mẽ ở người lớn, trong khi trước đây chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, trong năm nay, các ca sởi vẫn lẻ tẻ, rải rác chưa bùng phát thành dịch.

Phương Trang