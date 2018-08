Rebecca và chồng đã suy sụp buồn phiền khi được báo tin dữ không thể có con. Vì thế, sự ra đời đột ngột của bé gái đầu lòng Sophie-Mae là "điều kỳ diệu" với họ. Bé Sophie-Mae chào đời ngày 8/3 với một lỗ hồng trên tim, chỉ có một quả thận và bị hở hàm ếch, nhưng bé đang tiến triển rất tốt và được xuất viện tuần trước. Bà mẹ trẻ cho biết trước đó chị thấy đau lưng và tính tình thay đổi, nhưng lại nghĩ đó là do công việc nâng vác nặng nhọc ở chỗ làm và do "trầm cảm vì thời tiết". Chị và chồng đã cố gắng có con suốt 5 năm trước đó mà không thành. Cuối tháng 2, Rebecca thấy bụng mình động đậy, và quyết định đi thử thai. Xét nghiệm cho thấy chị đã mang bầu từ 2 đến 3 tuần. Nhưng chỉ 3 ngày sau đó, chị quay lại khi thấy máu ra. Bác sĩ lúc này kinh ngạc cho biết không phải chị đang mang bầu 3 tuần, mà là 30 đến 34 tuần. Cuộc kiểm tra ở bệnh viện lớn sau đó khẳng định em bé đang ở tuần thứ 37. Bác sĩ Ian Scudamore, cố vấn sản khoa tại Bệnh viện Leicester, nơi bé gái ra đời, cho biết "Ở bệnh viện này chúng tôi đỡ cho gần 11.000 em bé mỗi năm, và chỉ có vài trường hợp đếm trên đầu ngón tay như vậy". T. An