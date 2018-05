"Khi ở Alaska tôi không thể mua dụng cụ thử thai. Lúc đó tôi đang là thống đốc bang, nếu tôi đi mua que thử thai, bất kỳ nhân viên bán hàng nào cũng sẽ nhận ra. Ngày hôm sau, tin tức tôi đi mua que thử thai sẽ trở thành đề tài bàn tán trên mặt báo", Sarah chia sẻ. Nỗi băn khoăn này với một người bình thường có lẽ sẽ bị cho là vớ vẩn nhưng với một người của công chúng, một nhà lãnh đạo như Sarah thì hoàn toàn có thể hiểu được.

Cơ hội đến khi Sarah bay tới New Orleans để tham dự một hội thảo về khí gas và dầu. Tại đây, bà đã biết chắc mình đang mang thai. Sarah thực sự phấn khích và cầu nguyện cho sự kiện đặc biệt này. Tuy nhiên, lòng bà lại canh cánh những lời chỉ trích: "Sinh con nữa ư? Cô ấy sẽ chịu nhiều áp lực", "Cô ấy sẽ không đủ sức khỏe để điều hành công việc"... Những quan ngại này từ công chúng chắc chắn không có lợi cho sự nghiệp chính trị của Sarah.

Bản thân người phụ nữ 43 tuổi này cũng thấm thía áp lực khi mang thai. Bà đang liên danh với John McCain để chạy đua vào Nhà Trắng. Nếu thành công, cái tên Sarah sẽ gắn với một chức danh khác: Phó tổng thống chứ không phải nữ thống đốc bang Alaska như bây giờ. Thế nhưng, Sarah thừa hiểu trên hết mọi sự toan tính của người lớn, mầm sống trong bụng bà không hề có lỗi.

Từ khi có bé Trig, Sarah hiểu rằng thiếu hoàn hảo không phải là điều bất hạnh nếu ta biết chấp nhận nó. Ảnh: Blogs.babble.com.

Khi Sarah vừa dứt lời thông báo về thành viên mới của gia đình, Todd, chồng bà, sung sướng không nói lên lời. Cả hai quyết định giữ bí mật này cho riêng họ bằng cách chỉ nói chuyện mang thai khi có hai người.

Khi Sarah mang thai đến tuần thứ 12, cô đến gặp bác sĩ Cathy Baldwin-Johnson, người được vợ chồng bà gọi tắt là CBJ. Vị bác sĩ nhìn Sarah bằng ánh mắt thông cảm và nói: "Chị đã 43 tuổi nên nguy cơ thai không bình thường là khá cao".

"Không hiểu sao, lúc đó tôi không hề cảm thấy lo lắng. Tôi thấy mình rất khỏe mạnh. Tôi đã sinh được 4 đứa con khỏe mạnh, hoàn hảo, đẹp như thiên thần. Mặc dù chị gái Heather của tôi có một cậu con trai tự kỷ nhưng cậu bé không hề là gánh nặng mà là thiên thần nhỏ của cả nhà", bà nhớ lại.

CBJ yêu cầu Sarah làm thêm một vài xét nghiệm và siêu âm để tìm câu trả lời chắc chắn. Kỹ thuật viên kiểm tra cho Sarah là một phụ nữ đứng tuổi, nhiều năm kinh nghiệm. Bà cứ thế rà chiếc bút dò siêu âm quanh vùng bụng của Sarah. Một lúc sau, bà nói: "Độ dày da gáy của em bé dày hơn bình thường". Trái tim người mẹ thắt lại.

Sau đó, Sarah được tiến hành chọc nước ối, một xét nghiệm để khẳng định em bé có bị bệnh down hay không. Kết quả, em bé thực sự bị hội chứng down.

"Tôi không thể nói được bất kỳ điều gì. Tôi bị sốc vì những thứ đã xảy ra. Tại sao lại như vậy?", Sarah kể lại. "Có thể xét nghiệm sai. Có thể kết quả bị nhầm với ai đó. Có thể toàn bộ chuyện này là một sự nhầm lẫn", bà thầm mong.

Tuy nhiên, khi có mặt tại văn phòng CBJ, Sarah được bác sĩ chỉ cho xem hình ảnh xét nghiệm thừa một nhiễm sắc thể số 21. Một lần nữa, kết quả đã được khẳng định.

Sarah đau khổ: "Tôi không sẵn sàng. Tôi không đủ tình yêu và lòng trắc ẩn để chăm sóc một đứa bé suốt đời. Tôi có nên xấu hổ về bản thân khi có những suy nghĩ này?".

Todd đã biết kết quả. Trong lúc Sarah nghẹn ngào, ông đau đớn nhìn vợ và mắt ông cũng đầy lệ. Để bức ảnh siêu âm sang một bên, Todd quay về phía Sarah: "Anh hạnh phúc và anh buồn lắm". Sarah cũng cảm thấy như chồng. Todd nói thêm: "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi".

Từ khoảnh khắc đó, Todd không bao giờ tỏ ra lo lắng về em bé nữa. Thay vào đó, ông bình thản và tự đặt ra những câu hỏi: "Em bé sẽ muốn làm gì?", "Em bé sẽ lái chiếc xe 4 bánh hay lái thuyền". Ông chấp nhận sự thật và lạc quan hơn Sarah rất nhiều. Quan điểm của ông đơn giản là: "Ừ, mọi thứ đều ổn".

Là người có tình cách mạnh mẽ nhưng chuyện này khiến Sarah trở nên im lặng, khó xử. Bà khó lòng giải thích cho gia đình và những người xung quanh.

"Tôi không biết chính xác bé sẽ trông như thế nào và cảm xúc của tôi khi sinh bé. Thế nhưng, khi nhìn thấy con trai, trái tim tôi ngập tràn hạnh phúc. Các cô con gái của tôi nhẹ nhàng bế em bé và quấn em vào tã. Todd cười rạng rỡ, tôi nghe anh ấy thì thầm với CBJ: Thằng bé trông không giống như bị down", Sarah ghi lại cảm xúc khi bà nhìn thấy con trai lúc chào đời.

Hiện tại, Trig đã được 5 tháng tuổi và gia đình Sarah vẫn đang làm quen với việc chăm sóc một đứa bé bị down. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Sarah đã chứng kiến một người mẹ chăm sóc hai đứa con bị down, đưa chúng đến nơi đông người, sôi nổi, cho chúng những trải nghiệm quý giá. Sarah biết bà không phải lo sợ gì nữa.

"Trước khi Trig ra đời, tôi không biết mình mong đợi điều gì. Còn lúc này tôi nhận ra Trig là một phần của một cộng đồng rất lớn và rất đặc biệt. Cuộc sống của họ rất quý giá. Chẳng việc gì phải do dự hay sợ hãi. Thay vào đó, chúng ta hãy cùng nhau làm việc để thế giới này chào đón tất cả những con người không được hoàn hảo", đây là một đoạn trích từ cuốn sách Going Rogue: An American Life do Sarah Palin viết, vừa phát hành vào ngày 10/12 vừa qua.

Cuối tháng 7 vừa rồi, Sarah Palin chính thức từ chức thống đốc bang Alaska, nơi bà được rất nhiều người dân yêu mến. Hiện nay, công việc chính của người phụ nữ này là chăm sóc các con và gia đình nhỏ của mình tại thị trấn Wasilla ở Alaska.

(Theo Tiếp Thị & Gia Đình)