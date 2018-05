Sai lầm khi kết hôn / Khi chú rể thờ ơ với việc chuẩn bị cưới

Tôi rất sốc khi biết lâu nay anh vẫn chưa sẵn sàng, anh rất căng thẳng khi nghĩ đến việc lấy vợ. Tôi tôn trọng mọi cảm xúc của anh nhưng với những gì đã trải qua, tôi đã hạnh phúc mà anh không cảm thấy vậy thì tôi không thể tự tin được nữa.

Tôi phải làm sao đây? Tôi nên dừng đám cưới này lại hay cứ im lặng chấp nhận một người chưa sẵn sàng với tôi! (Hải Anh)

Ảnh minh họa: Mayowynnebaxter.co.uk.

Trả lời

Chào bạn,

Chúng tôi rất thông cảm cho những băn khoăn, khó quyết định của bạn khi ngày cưới đang đến gần.

Hôn nhân là một trong những việc trọng đại và quan trọng nhất của đời người, vì thế mới có câu: “Muốn ra trận phải cầu nguyện 10 lần, muốn vượt biển phải cầu nguyện 100 lần, muốn kết hôn phải cầu nguyện 1.000 lần”. Điều đó nói lên rằng để có hôn nhân hạnh phúc thì tình yêu là “yếu tố cần”, nhưng còn cần phải có “yếu tố đủ”. “Yếu tố đủ” đó là: tình tính hòa hợp nhau, có những quan điểm sống chính, có công ăn, việc làm…

Ngoài ra tâm thế chuẩn bị cho cuộc hôn nhân cũng quan trọng không kém. Chính tâm thế sẵn sàng sẽ giúp cho đôi lứa biết sẽ phải chuẩn bị những gì, khi gặp khó khăn, thử thách của cuộc sống sẽ sẵn sàng đương đầu và tìm mọi cách giải quyết… Khi chưa chuẩn bị sẵn sàng bước vào hôn nhân thì lúc gặp khó khăn, hay trở ngại chúng ta thường rơi vào tình trạng “không ngờ” thậm chí sốc, dễ buông xuôi. Lúc đó cách giải quyết và ra quyết định sẽ khó khăn, vất vả.

Khi chuẩn bị tâm thế sẵn sàng kết hôn, chúng ta sẽ hiểu hôn nhân là kết thúc cuộc sống hoàn toàn tự do trước kia. Lúc này chúng ta không phải muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi… mà phải xác định vị trí mới của mình. Chúng ta sẽ là con dâu, rể, là chồng vợ, là cha mẹ… và ở những vị trí như vậy đòi hỏi mỗi người phải có những trách nhiệm, quyền lợi và ứng xử cho tròn vai. Là người chồng người vợ, ngoài trách nhiệm cho cuộc sống đôi lứa còn phải có trách nhiệm với con cái, với gia đình, họ hàng 2 bên…

Trong trường hợp của bạn, việc bạn trai gần đến ngày cưới còn do dự chắc phải có lý do nào đó. Có thể lúc trước, bạn trai thấy bạn quá hạnh phúc và trông đợi trong khi anh ấy mặc dù chưa sẵn sàng nên không nỡ làm bạn buồn, nên im lặng. Nhưng đến gần ngày cưới anh ấy mới chợt tỉnh, mới can đảm để nói lên sự thật. Cũng có thể người yêu bạn bị tác động bởi ai đó hoặc do lo sợ mất tự do…

Vì vậy, trước hết bạn cần tìm hiểu xem lý do vì sao anh ấy chưa sẵn sàng, từ đó mới có cách giải quyết hợp lý. Trong trường hợp bạn trai chưa thực sự muốn kết hôn vì còn cân nhắc những cái thiệt hơn cho bản thân (yếu tố chủ quan, không phải do tác động bên ngoài) thì việc hoãn đám cưới cũng có thể cần thiết. Nếu vẫn quyết định kết hôn thì bạn cần xem lại mình có đủ bản lĩnh để giải quyết những hậu quả sau cưới không? Bởi vì nếu kết hôn khi một trong hai người chưa thực sự sẵn sàng, mang tâm lý gượng ép, sẽ khó có cuộc hôn nhân hòa hợp. Một bên sẽ cứ phải nỗ lực, một bên sẽ bối rối, loay hoay không biết làm gì, trong khi hạnh phúc của tổ ẩm phải do cả hai cùng vun đắp mới thành.

Trong trường hợp bạn trai vì bị ai đó tác động mà do dự kết hôn, hai bạn cần thẳng thẳng, cởi mở chia sẻ để làm sáng tỏ, giải tỏa tâm lý để sẵn sàng bước vào giai đoạn mới của tình yêu - hôn nhân.

Chúc bạn có quyết định tốt cho cuộc hôn nhân của mình.

Lê Thị Minh Hoa

Chuyên viên tư vấn tâm lý-trị liệu 1088 TP HCM