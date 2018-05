Tận mắt chứng kiến lốp xe của mình bị tay thợ kia xé toạc chỗ gắn đầu van rồi yêu cầu thay chiếc khác hiệu Casumina với giá cắt cổ 90.000 đồng (bình thường chưa đến 40.000 đồng), anh Trung phản ứng: "Trời, gì mà đắt dữ vậy, bớt đi chứ, không thì lắp vào cho tôi đi chỗ khác thay... Vết rách này là do anh cạy ra đấy chứ".

Tay thợ gằn giọng: "Này, lấy giá ruột xe tay ga như vậy là mềm lắm rồi vì tôi sửa thế này đâu có mất tiền mặt bằng. Anh không tin vào mấy tiệm kia coi, họ chém còn đắt hơn".

Thấy có dấu hiệu bị mắc lừa, anh Trung nhất định không chịu thay, song đành phải trả cho gã thợ kia 10.000 đồng tiền công, rồi hậm hực dắt xe đến một tiệm gần đó thay với giá 70.000 đồng. Vụ việc này xảy ra trên xa lộ Hà Nội, xã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương (đoạn gần khu du lịch Suối Tiên), vào sáng 23/2.

Chỉ sau một hồi "làm ảo thuật", bất kỳ chiếc ruột xe nào cũng bị thợ vá xé toạc ở điểm gắn đầu van. Ảnh: Ngoan Ngoan.

Theo quan sát của VnExpress.net, trên tuyến đường xa lộ Hà Nội, từ trước Tết trở lại đây các điểm vá xe nhỏ lẻ mọc lên như nấm. Riêng đoạn dài chừng 3 km từ cầu Đồng Nai đến Khu du lịch Suối Tiên đã có đến vài chục tiệm sửa, vá xe với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Có tiệm để biển hẳn hoi "chuyên sửa xe honda tay ga", song cũng có nơi chỉ với những vệt sơn nguệch ngoạc "vá xe lưu động. Số điện thoại 0908...". Theo hồ sơ ghi nhận của công an địa phương, đa phần các tiệm này đều không có giấy phép kinh doanh.

Theo người dân địa phương, không ít tay thợ trong số các tiệm vá kia đồng thời là đinh tặc, song không ai dám lên tiếng vì bị sợ trả thù. Nói như một nhân viên bảo vệ xí nghiệp trên tuyến đường này: "Tụi tôi ở đây ngày nào cũng phải nhìn cảnh người đi đường cán đinh dẫn bộ, nhất là những xe chở hàng cồng kềnh phải dỡ bỏ đồ đạc vứt vào lề đường rồi đẩy bộ giữa trưa nắng. Trông họ rất tội nghiệp nhưng chúng tôi không dám lên tiếng vì sợ, bọn chúng giang hồ mà".

Anh này cho biết, đã có trường hợp khách đi đường phản ứng bị bọn kia lao vào đánh bị thương. "Trường hợp bị xé ruột xe còn nhẹ, chứ tôi từng chứng kiến một số phụ nữ do không để ý còn bị những tay thợ kia "luộc" linh kiện xe, làm hư IC, bạc đạn... Vào vá xe bị lủng nhưng một hồi sửa xong xe chết máy không đạp nổ phải dắt đi chỗ khác sửa", anh nói.

Sau khi phát hiện màn xảo thuật của những tay thợ vá, một số nạn nhân vì muốn yên thân nên đồng ý thay linh kiện xe. Song, nhiều người khác thấy giá đắt không chịu thay cũng phải trả cho thợ "tiền công tháo lắp".

Các tiểu thương kinh doanh dọc theo tuyến đường xa lộ Hà Nội cũng cho biết, tình trạng trên đã kéo dài lâu nay khiến mọi người ai cũng bức xúc. Mặc dù bà con trong khu vực và người đi đường bị hại đã đến trình báo với công an xã Bình Thắng, song tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Trao đổi với VnExpress.net về vấn đề này, ông Đinh Vĩnh Phương, Trưởng Công an xã Bình Thắng (Dĩ An, Bình Dương) thừa nhận, tình trạng như trên đã tồn tại vài tháng trở lại đây, song việc ngăn chặn lại rất khó. Sau khi nhận được tố cáo của người dân, các cán bộ công an đã tích cực tuần tra mật phục nhưng vẫn chưa bắt được quả tang. "Có thể những tay những tay thợ vá lưu động kia không trực tiếp rải đinh mà là bọn khác", ông Phương phán đoán.

Cũng theo ông, hiện nay băng nhóm đinh tặc khu vực này đã được xác định có 3-4 người, không phải là dân địa phương. Địa bàn hoạt động của nhóm từ xã Đông Hòa, Bình Thắng đến xã Bình An. Thời gian nhóm rải đinh thường vào đêm khuya hoặc sáng sớm. Riêng những tay thợ vá xe lưu động trên khu vực đều không có giấy phép hành nghề. Song ông Phương cho biết, công an xã chỉ có thể bắt phạt hành chính giáo dục hoặc tịch thu dụng cụ đồ nghề mà không thể phạt nặng vì chưa có đủ chứng cứ.

Một điểm vá xe lưu động chỉ với dòng sơn nguệch ngoạc. Ảnh: Ngoan Ngoan.

Trước tình hình đinh tặc và thợ vá lưu manh lộng hành, nhiều người đi đường đã có kinh nghiệm bị "chặt chém" đành phải phòng thủ sẵn, bằng cách mang theo ruột xe mới, bơm tay, hoặc dùng keo tự vá... để tự bảo vệ mình.

"Lúc nào trong cốp xe của tui cũng có một chiếc ruột mới và một chiếc bơm tay để tự thay khi bị xẹp bánh. Chỉ tội cho các chị em phụ nữ chân yếu tay mềm không thể tự làm được", một tài xế xe ôm trên tuyến đường này nói. Với kinh nghiệm của mình, người lái xe ôm này khuyên mọi người đi đường nên dùng keo tự vá hoặc mua sẵn lốp xơ cua, nếu bị thủng lốp có thể vào tiệm nhờ thợ thay giùm cũng chỉ tốn 5.000-10.000 đồng tiền công, đỡ phải chịu cảnh chặt chém.

Ngoan Ngoan