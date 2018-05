Chiều 15/12, bác sĩ Nguyễn Út Thia - Trưởng Trạm y tế xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước (Cà Mau) - xác nhận một bé gái sơ sinh chết tại trạm vì y sĩ trực sản bỏ ca về nhà.

Theo Trưởng trạm y tế, đêm 14/12, y sĩ Cao Hồng Lụa được phân công trực sản tại trạm nhưng tự ý bỏ về nhà. Gần nửa đêm, chị Út Nhân trở dạ sinh con đầu lòng được đưa đến trạm y tế nhưng không có người đỡ đẻ. Người thân của sản phụ đến gọi cửa nhà bà Lụa nhưng không có người phản hồi.

Do chờ quá lâu, chị Nhân đã sinh rớt một bé gái trước cổng trạm y tế. Do không có sự can thiệp kịp thời của cán bộ y tế, bé đã chết sau khi vừa lọt lòng mẹ. Để cứu mẹ, gia đình chị Nhân đã bỏ lại cháu bé trước trạm y tế để thuê xe đưa sản phụ về Bệnh viện Phụ sản Cà Mau cấp cứu.

Trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Thia cho biết, hôm ấy gần nhà y sĩ Lụa có một đám cưới. Tiếng ồn quá lớn nên y sĩ này không nghe được tiếng kêu cứu của gia đình sản phụ.

Ông Thia đề nghị trạm y tế cần được tăng cường thêm một y bác sĩ trực sản nữa, vì trạm chỉ có một y sĩ sản là bà Lụa, không thể cáng đáng hết công việc.

Thiên Phước