4 năm vợ chỉ đáp ứng chuyện ấy 2 lần

Bài viết dưới đây là chia sẻ của Sasha Brown-Worsham, một nhà báo, một bà mẹ 3 con ở New York, Mỹ, trên tờ Sheknows về lý do chị coi những người đàn ông luôn chê vợ và phàn nàn về cuộc sống tình dục nhàm chán trong hôn nhân là "những kẻ nói dối lười biếng".

Ở độ tuổi đôi mươi, tôi từng cuốn hút không ít nam giới có vợ. Điều này chẳng có gì lạ. Đàn ông trung niên thích tìm kiếm những phụ nữ trẻ trung, non tơ, trước khi bước vào tuổi xế chiều.

Tôi cũng lấy chồng khi khá trẻ, có lẽ vì vậy, với họ, việc tiếp cận tôi an toàn hơn bởi tôi trẻ trung, chưa con cái và không đeo bám (trong trường hợp tôi đồng ý ngoại tình với họ - điều mà tôi chẳng bao giờ làm). Vì lý do này hay lý do khác, trong khoảng 4 năm, có ít nhất 10 người đàn ông đã có gia đình, ở độ tuổi 40 (những người tôi gặp qua công việc làm báo) đã gọi điện, rủ tôi đi chơi và kể cho tôi nghe về hôn nhân của họ.

Mặc dù chưa bao giờ đi quá giới hạn với bất cứ ai trong số này, tôi vẫn làm bạn với một vài người trong số đó và những câu chuyện của họ giống nhau một cách kỳ lạ: Họ lấy vợ khi còn trẻ - ở độ tuổi đầu hoặc cuối đôi mươi. Họ đã có con. Và bây giờ, khi ở độ tuổi 40, vợ họ chẳng mấy hào hứng với sex. "Chuyện ấy" thưa thớt, tuần một lần hoặc ít hơn. Và họ thấy nhàm chán. Người đàn ông nào cũng kể câu chuyện y như vậy, vào mọi lần, rồi phàn nàn về sự đơn điệu.

Thời điểm ấy, tôi là người vợ trẻ, tận hưởng "chuyện ấy" tuyệt vời với chồng và tôi không thể hiểu vì sao những phụ nữ kia - vợ của họ - lại không ham muốn. Tôi tự nhủ, mình sẽ không bao giờ như vậy.

Bây giờ, 10 năm sau thời điểm ấy, với ba đứa con và chỉ còn hai năm nữa là bước vào tuổi 40, tôi đã hiểu thực tế này. Thật khó để giữ mãi ngọn lửa đam mê, và đôi khi sex chính là thứ dễ nhàm chán đầu tiên. Nhưng rõ ràng, như người ta từng nói, điệu tango cần có hai người. Và điều tôi nhận ra là, tất cả những người đàn ông kia đều là những kẻ nói dối và lười biếng. Nếu người vợ không muốn gần gũi, thì lỗi một phần do cô ấy, nhưng cũng một phần do người chồng. Anh ta có còn mời vợ ra ngoài ăn tối, đi chơi? Anh ta có còn thể hiện sự trân trọng, nâng niu vợ hay quan tâm trò chuyện, hỏi han về mỗi ngày của bạn đời?

Có một điều bất công hình như tồn tại khá phổ biến, là nhiều đàn ông có gia đình vẫn vô tư đi chơi đêm như thời độc thân và phàn nàn về vợ mình. Xem bất cứ bộ phim tình huống về gia đình nào hầu như cũng gặp vài cảnh đùa tục tĩu về hôn nhân, châm biếm rằng, đeo nhẫn cưới vào rồi là đồng nghĩa với suồng sã, đơn điệu.

Những mô típ nhàm chán này nhan nhản trên các bộ phim, trên truyền hình và trong đời sống thực. Tôi nhớ chồng mình từng kể vào lúc mới cưới rằng ông chủ tuổi 40 của anh ấy khuyên "đừng cười" bởi "đó là khi sex giữa hai người chấm hết". Và không hiểu sao, người ta luôn mặc định, đó là lỗi của phụ nữ. Tôi thấy điều đó thật nhảm nhí.

Trước đây, tôi từng thấy thương cảm cho những người đàn ông này và tự hỏi điều gì xảy ra với các bà vợ của họ vậy. Nhưng sau khi liên tiếp nghe những câu chuyện đó suốt những năm tuổi 30, tôi đã có cái nhìn khác: Những người đàn ông phàn nàn về những điều này là những anh chồng tồi. Không chỉ bởi vì họ không nên kể về hôn nhân của mình theo cách đó với người khác (ngoài vợ và nhà trị liệu tâm lý) mà còn bởi nó cho thấy họ thật vô trách nhiệm. Nếu vợ họ không muốn sex, chẳng phải ít nhất cũng có một phần lỗi do họ sao? Tôi không thể nói chắc là những người đàn ông đó chưa từng thử cố gắng. Thực sự có những cuộc hôn nhân mà trong đó vợ hoặc chồng hoàn toàn không có hứng thú chăn gối và đó không phải là lỗi của người kia. Nhưng không phải nhà ai cũng vậy. Không phải người phụ nữ ở độ tuổi 40 nào cũng chán "yêu", đúng không? Đây là vấn đề từ hai phía, ít nhất là trong một nửa số lần vợ chồng gần gũi.

Cuộc sống chắc chắn khó khăn hơn khi chúng ta già đi và có thêm nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ và đòi hỏi. Chúng ta cũng lão hóa đi. Cơ thể chúng ta thay đổi, nồng độ nội tiết cũng không như cũ, do những lần mang thai và tuổi tác. Những phần vốn từng mạnh mẽ và mãnh liệt trong chúng ta cũng yếu đi. Điều này không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn tê liệt mà nghĩa là những người chồng cũng cần nỗ lực để cùng ta giữ lửa. Thật quá khó để cuốn hút một người đàn ông đã chẳng màng gì đến việc này.

Trong cuộc hôn nhân của tôi, chúng tôi luôn nỗ lực mỗi ngày. Chúng tôi không lao vào nhau mãnh liệt như 10 năm trước nhưng cả hai vẫn chăm chỉ tập gym, hẹn hò tối cuối tuần, đi nghỉ cùng nhau và dành thời gian nhắn tin, gửi email, trò chuyện và âu yếm nhau. Tất cả những điều đó sẽ dẫn tới sex nhiều hơn. Cả hai chúng tôi cùng nỗ lực. Nếu một trong hai ngừng cố gắng, đời sống tình dục của chúng tôi sẽ xuống dốc. Đó là sự nỗ lực chung.

Khi tôi nhìn lại tất cả những người đàn ông có vợ từng than thở về sex với mình, tôi thấy tiếc cho họ. Tôi vẫn trẻ hơn họ 10 tuổi như khi tôi gặp họ, nhưng tôi đã trưởng thành và khôn ngoan hơn trước nhiều. Tất cả họ từng bảo tôi "đến khi già hơn, em sẽ thấy hôn nhân chán thế nào". Thế nhưng, một thập kỷ sau, tôi thấy hôn nhân của mình vẫn thật tuyệt. Và quan điểm của tôi càng sáng rõ hơn: Hôn nhân cần cả hai vợ chồng đều đầu tư trọn vẹn và nỗ lực hết khả năng của mình.

Vương Linh