Ảnh: Star.

Thông tin được đưa ra tại buổi hội thảo Ngày Thế giới Rửa tay với xà phòng tổ chức tại Hà Nội ngày 19/9.

Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) khẳng định, rửa tay với xà phòng là một trong những biện pháp có hiệu quả và ít tốn kém nhất để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là khi bệnh chân tay miệng đang diễn ra hết sức phức tạp. Việc làm tưởng như rất đơn giản này vẫn chưa trở thành thói quen của nhiều người Việt Nam.

Theo các chuyên gia, rửa tay với xà phòng có thể ngăn ngừa các bệnh tiêu chảy và viêm phổi, là 2 bệnh phổ biến gây nên tử vong cho trẻ dưới 5 tuổi, và cũng là các bệnh khiến trẻ còi cọc, chậm lớn.

Tuy nhiên, gần 24% bà mẹ, người chăm sóc trẻ thỉnh thoảng mới rửa tay, thậm chí cũng chỉ có 15% người rửa tay với xà phòng sau khi đổ bô và rửa hậu môn cho trẻ. Đây là kết quả nghiên cứu gần đây do Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng quốc gia, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tiến hành, với sự tham gia của hơn 3.300 trẻ, cha mẹ và người giám hộ. Nghiên cứu được thực hiện tại Điện Biên, An Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Kon Tum và An Giang.

Theo các chuyên gia, việc phòng bệnh tay chân miệng thì rất đơn giản (rửa tay với xà phòng, sát khuẩn đồ chơi cho trẻ…) thế nhưng thực tế không phải ai cũng thực hiện. Điều này giải thích vì sao bệnh vẫn xuất hiện, đến hẹn lại lên.

Nhân dịp này, Bộ Y tế sẽ cấp phát xà phòng chống bệnh tay chân miệng tại 25 tỉnh miền Trung và miền Nam có tỷ lệ người mắc bệnh cao trong tháng 9 và 10.

Nam Phương