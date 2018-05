Ảnh: Nam Phương.

Trước đó, Tổng cục kiểm tra, giám sát chất lượng và kiểm dịch Trung Quốc cho biết trong số hơn 1.100 cơ sở sản xuất sữa trong nước thì có đến 45% cơ sở không đáp ứng các tiêu chuẩn để cấp giấy phép mới và sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn hoặc đình chỉ hoạt động.

Ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm cho biết, các công ty bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn tại Trung Quốc là do không đáp ứng đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm chứ không phải vì vấn đề melamine. Trong thời gian tới, Cục sẽ tăng cường lấy mẫu bất kỳ các sản phẩm sữa để kiểm tra.

Từ sau vụ sữa nhiễm melamine bị phát hiện năm 2008, Việt Nam ít nhập khẩu các sản phẩm sữa từ Trung Quốc. Sữa được nhập về chủ yếu dùng làm nguyên liệu làm bánh, kem...

Ngoài ra, để ứng phó với nguy cơ ô nhiễm phóng xạ đối với thực phẩm có nguồn gốc từ Nhật, tổ công tác liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm đã yêu cầu lấy mẫu một số loại thực phẩm để kiểm nghiệm mức độ ô nhiễm phóng xạ về các chỉ số iốt 131, Cs-137 và Cs-134.

Theo đó, đến ngày 4/4, có 24 mẫu thực phẩm nhập khẩu từ Nhật đã được kiểm nghiệm, không phát hiện hoạt độ phóng xạ lớn hơn phông môi trường và các mẫu so sánh.

Nam Phương