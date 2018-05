Những phòng học khang trang, vững chắc khoác màu sơn mới như làm sáng bừng cả khuôn viên trường tiểu học Lộc An C cùng niềm hạnh phúc của thầy trò nơi đây. Buổi lễ khánh thành được tổ chức giản dị nhưng thật cảm động và ý nghĩa với những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của học sinh các lớp cùng những tiếng đùa cười trẻ thơ rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh niềm vui của các thầy cô trường Lộc An C.

Cắt băng khánh thành.

Đèn Đóm Đóm cùng đối tác truyền thông là Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình truyền hình trực tiếp những ngôi trường có hoàn cảnh khó khăn tại những xã nghèo để kêu gọi cộng đồng và các tổ chức bình chọn và ủng hộ qua tin nhắn SMS hoặc đóng góp trực tiếp.

Những chương trình truyền hình ý nghĩa này đã thu hút khá nhiều sự quan tâm của các nhà hảo tâm và những tổ chức từ thiện trong đó có tổ chức Live and Give đóng trụ sở tại Brussel (Bỉ). Quỹ Đèn Đom Đóm đã làm cầu nối để các thành viên Live and Give đến khảo sát thực tế những khó khăn về cơ sở vật chất tại trường Lộc An C.

Ông Jan Peteer và cô hiệu trưởng trường Lộc An C thực hiện nghi thức khánh thành phòng học mới.

"Chúng tôi rất cảm động trước tinh thần ham học của học trò nơi đây mặc dù còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, Live and Give đã quyết định đóng góp 1 tỷ đồng để tài trợ xây dựng phòng học đàng hoàng cho các em. Xây trường học là việc cần khuyến khích vì trẻ em Việt rất hiếu học", ông Jan Peteer, nhà sáng lập tổ chức Live and Give chia sẻ.

Nguồn kinh phí quý giá đã được quỹ dùng xây mới 5 phòng học sạch đẹp, khang trang. Quỹ khuyến học còn tài trợ toàn bộ chi phí cho các học sinh đang theo học tại trường Lộc An C học đến lớp 12. Trong ngày khánh thành những phòng học mới, ông Simon Van Der Burg, Tổng lãnh sự Hà Lan đã đến để chúc mừng trường Lộc An C.

Các em học sinh háo hức trước những phòng học mới.

Ông Simon Van Der Burg cho rằng sự thành công của chương trình Đèn Đom Đóm đã giúp cho những trẻ em khó khăn thụ hưởng được những điều kiện giáo dục tốt hơn.

"Chúng tôi mong muốn Đèn Đom Đóm sẽ trở thành phong trào xã hội rộng lớn, nhận được sự ủng hộ từ giới truyền thông cũng như các cá nhân, tập thể để cùng giúp học sinh ở các vùng khó khăn có điều kiện tiếp tục học tập và thực hiện được những ước mơ tươi đẹp trong tương lai", ông Simon Van Der Burg nói.

Quỹ khuyến học đèn Đèn Đom Đóm được Công ty FrieslandCampina Việt Nam khởi xướng từ năm 2002 với mục tiêu ngăn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bỏ học, xây dựng những ngôi trường mới khang trang nhằm giúp cho thầy cô và học sinh nơi vùng sâu vùng xa có điều kiện dạy và học tốt hơn. Đến nay, FrieslandCampina Việt Nam đã dành trên 30 tỷ đồng cho chương trình, xây hơn 10 ngôi trường mới khang trang trên cả nước, trao hơn 20.000 suất học bổng giúp trẻ em những vùng khó khăn được tiếp tục đến trường. 42 ngôi trường khó khăn trên khắp các vùng đất nước đã được chương trình cùng Đài Truyền hình Việt Nam giới thiệu và kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng trong hai năm học 2010-2011 và 2011-2012. Hành trình hơn 10 năm của Đèn Đom Đóm đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vào ngày 15/10 vừa qua.

Minh Trí