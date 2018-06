Quỹ "Tiếp sức ước mơ" vừa được Oriflame khởi động nhằm tạo nền tảng giúp trẻ em nghèo tiến bước trong cuộc sống với sự chung tay giúp đỡ của xã hội. Với mỗi lượt nghe hoặc tải về bài hát "Ước mơ của bạn - Nguồn cảm hứng của chúng tôi" của cộng đồng mạng, Oriflame sẽ góp 500 đồng vào quỹ, nhằm xây dựng 500 triệu đồng để thực hiện ước mơ cho trẻ em Việt Nam. Độc giả chỉ cần truy cập trang facebook của Oriflame tại www.facebook.com/oriflamevn hoặc trang nhạc mp3.zing.vn, nhaccuatui.com, click thưởng thức hoặc tải bài hát về máy.

Với mỗi lượt nghe hoặc tải bài hát "Ước mơ của bạn - Nguồn cảm hứng của chúng tôi", độc giả sẽ góp 500 đồng vào quỹ "Tiếp sức ước mơ" dành cho trẻ em nghèo.

Độc giả cũng có thể yêu cầu nghe, bình chọn, hoặc gửi tặng bài hát cho bạn bè, người thân… trên các chương trình ca nhạc của XoneFM như: Most Request Song, VN 10, Top 40, Request Line, M’Show, Music Box… Với những click như vậy, ước mơ đến trường của các em bé tại Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bến Tre... sẽ gần với hiện thực hơn. Số lượt nghe hoặc tải bài hát càng nhiều, quỹ sẽ càng phát triển. Theo đó, càng nhiều em nhỏ có cơ hội được học tập trong môi trường đầy đủ thiết bị hơn.

Ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng đại sứ thương hiệu Oriflame Trương Ngọc Ánh kêu gọi cộng đồng cùng Oriflame chung tay để “Tiếp sức ước mơ” cho trẻ em Việt Nam.

Ca khúc của chương trình được sáng tác dựa trên nguồn cảm hứng về ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống của con người, được nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sáng tác phần lời Việt ý nghĩa. Ca sĩ Đoan Trang và Đàm Vĩnh Hưng đã thể hiện xuất sắc bài hát này, hứa hẹn đưa "Ước mơ của bạn - Nguồn cảm hứng của chúng tôi" trở thành bản hit mới trên bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

Từ những ngày đầu thành lập, Oriflame đã góp phần thực hiện ước mơ cho hàng triệu người trên thế giới. Với việc khởi động quỹ "Tiếp sức ước mơ", tập đoàn này tiếp tục tạo nền tảng giúp trẻ em nghèo tiến bước trong cuộc sống và thực hiện những ước mơ của mình.

Mỗi ước mơ dù lớn hay nhỏ đều cần được tiếp lửa bằng sự chung tay của cả xã hội.

Theo một vị đại diện của Oriflame, mỗi ước mơ dù lớn hay nhỏ đều cần được tiếp lửa bằng sự chung tay của cả xã hội. Đó là lý do tập đoàn này luôn đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng, vì trẻ em Việt Nam. Thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Thụy Điển này từng thực hiện các dự án vì trẻ em khó khăn như trao tặng hơn 800 phần quà cho học sinh hai huyện nghèo nhất tỉnh Bắc Ninh (Thuận Thành và Yên Trung); Quỹ từ thiện Af Jocknick giúp trẻ em kém may mắn ở Hội An; thực hiện các chương trình "Vòng tay yêu thương", "Vui Noel cùng trẻ em Tam Bình", "Cùng em vui tựu trường”...

"Giúp trẻ em nghèo tin rằng chỉ cần biết cố gắng, biết tin tưởng và nỗ lực thì ước mơ đó sẽ thành hiện thực là mục tiêu của dự án "Tiếp sức ước mơ". Đây cũng là bước tiến mới trong chuỗi hoạt động vì trẻ em và cộng đồng Việt Nam của Oriflame", đại diện thương hiệu mỹ phẩm này cho biết.

Thu Ngân