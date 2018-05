Ngày càng nhiều người Việt vô sinh / Chữa vô sinh quan trọng nhất là tinh thần

Ảnh minh họa.

Trả lời:

"Em và chồng sinh hoạt bình thường mấy tháng nay nhưng vẫn chưa thấy có thai", em hãy bình tĩnh vì hai vợ chồng sống với nhau sau một năm vẫn chưa có thai mới nghĩ đến vô sinh. Ở đời bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có thể cả 2 vợ chồng không ai bệnh vô sinh, hoặc vợ hay chồng bệnh, hoặc cả hai cùng bệnh.

Trường hợp của vợ chồng em chưa gọi là vô sinh và cũng không kết luận ai bệnh hết. Ngoài ra, việc lo lắng căng thẳng cũng làm giảm khả năng có thai đấy. Vì thế em đừng suy nghĩ nhiều, cứ thoải mái chờ đợi, nếu sau một năm chưa có kết quả, em bắt đầu đi khám cũng không muộn.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng vô sinh thì nhiều, thậm chí không có nguyên nhân gì. Ở đây, tôi chỉ nói đến một số nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp ở nữ giới, bao gồm:

1. Do vòi trứng không hoạt động đúng chức năng, ngăn cản việc thụ thai và mang thai. Phổ biến nhất là vấn đề nghẽn vòi vì nhiễm trùng tạo sẹo.

2. Bệnh lạc nội mạc tử cung: Do sự di chuyển của nội mạc tử cung đến một nơi khác ngoài buồng tử cung. Ở đó, nội mạc tử cung tiếp tục chịu ảnh hưởng của nội tiết tố sinh dục, phát triển và thoái triển theo chu kỳ kinh nguyệt. Bệnh thường tiến triển âm thầm, có thể trong nhiều năm, gây hậu quả tai hại, nhất là vô sinh.

3. Các vấn đề về cổ tử cung như nhiễm trùng mãn tính, khối u hoặc vết sẹo ở cổ tử cung, ngăn cản tinh trùng không đi qua được. Ngoài ra, nếu cấu trúc của cổ tử cung bị dị dạng hoặc bịt kín (thường là do bẩm sinh, bệnh hoặc do điều trị bằng một cách nào đó) cũng có thể gây ra vô sinh.

4. Các vấn đề về tử cung: giống như cổ tử cung, vô sinh có thể xảy ra do cấu trúc của tử cung gặp vấn đề và những khối u, mô sẹo và các kết dính của lần phẫu thuật trước. Những trở ngại này ngăn không thể thụ tinh, hoặc trứng thụ tinh rồi, nhưng không làm tổ được ở tử cung thiếu chỗ, do u xơ tử cung hoặc bất thường của niêm mạc tử cung (ví dụ do nạo hút thai nhiều lần).

5. Các vấn đề về nội tiết tố

- Vấn đề rụng trứng: Buồng trứng hoạt động bất thường, không phóng noãn, thậm chí rụng trứng không đều cũng khiến cho phụ nữ không thể có thai. Ví dụ, bệnh nội tiết (u sinh prolactin của tuyến yên) gây vô kinh.

- Các vấn đề về nội tiết tố khác: Mặc dù có trứng để thụ tinh, nhưng do rối loạn nội tiết mà các nội tiết tố trong cơ thể phái nữ không thể cung cấp môi trường thích hợp cho trứng sống sót và trưởng thành.

6. Hội chứng Turner: Đây là tình trạng di truyền phổ biến nhất liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính. Những phụ nữ mắc hội chứng Turner khi sinh ra đã không có buồng trứng, dẫn đến việc vô sinh.

Nguyên nhân gián tiếp: Một số bệnh nội tiết như basedow, bệnh ở tuyến yên…

Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều trường hợp vô sinh ở cả nam lẫn nữ, nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Hầu hết các nguyên nhân trên đều có thể điều trị được bằng phẫu thuật, hay liệu pháp nội tiết tố.

Bác sĩ CKI La Hằng

Khoa Sản Phụ, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin