Quan hệ dùng bao cao su có lây bệnh xã hội

Khi quan hệ em sử dụng bao cao su ngay từ đầu, tuy nhiên sau khi xuất tinh em vẫn tiếp tục quan hệ thêm gần một phút nữa. Sau khi ngừng em nhận thấy ở vùng kín đều có dính dịch.

Ngay lập tức em vào nhà vệ sinh đi tiểu và vào nhà tắm vặn vòi nước và rửa vùng kín. Sau đó khoảng 30 phút em rửa lần nữa bằng xà phòng tắm. Do không cẩn thận em dùng móng tay cứa vào bìu làm xước một vệt dài 5 mm, vết xước có màu đỏ (lúc đó em đang đứng dưới vòi nước nên không rõ là có chảy máu ở chỗ xước hay không).

Thời gian gần đây cô gái đó từng quan hệ tình dục với nhiều người, nhưng cô ấy nói là mình không bị bệnh gì cả. Hôm nay em có cảm giác hơi ngứa ở bìu và vùng bẹn.

Bác sĩ cho em hỏi là em có thể bị lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục không, đặc biệt là HIV, bệnh giang mai và bệnh viêm gan siêu vi B, C. Để chắc chắn biết mình có nhiễm bệnh hay không em phải làm các kiểm tra, xét nghiệm nào và trong khoảng thời gian nào sau khi quan hệ. Em ở Hà Nội thì có thể đến những chỗ nào để kiểm tra và xét nghiệm? Em cảm ơn bác sĩ. (Tấn).

Trả lời:

Bạn thân mến,

Tình huống bạn chia sẻ chưa nói rõ có dùng bao cao su ở lần quan hệ sau hay không nên chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận rõ ràng về khả năng mắc phải các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như bạn lo lắng. Nếu bạn vẫn dùng bao cao su trong suốt quá trình quan hệ với bạn tình, kể cả lần quan hệ sau khi xuất tinh thì hầu như khả năng lây nhiễm các bệnh đường tình dục là rất thấp hoặc không có. Ngược lại, nếu trong khoảng thời gian này bạn quan hệ với bạn tình mà không còn dùng bao cao su nữa thì bạn vẫn có thể có nguy cơ nhiễm bệnh (nếu có).

Bạn cần biết tác nhân gây ra bệnh rất đa dạng và rất dễ lây nhiễm như các loại vi khuẩn gồm có: lậu, giang mai, hạ cam…, các virus như HIV, viêm gan B, viêm gan C, herpes, papilloma..., các loại liên thể vi khuẩn và virus như: Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma... Và các loại ký sinh trùng như: trùng roi, nấm men… Nguồn gây nên các bệnh qua đường tình dục chính là tinh dịch, dịch từ âm đạo tiết ra hoặc máu của người bệnh.

Về trường hợp của bạn sau khi ngừng quan hệ thì bạn phát hiện dịch dính ở bìu và bẹn. Trong quá trình vệ sinh, bạn vô tình làm trầy xước ở bìu. Vì vết thương này xuất hiện sau khi bạn đã vệ sinh và không còn tiếp tục quan hệ nữa nên chỉ là vết thương ngoài da bình thường nên bạn không cần lo lắng nhiều, mà hãy cố gắng theo dõi, giữ vệ sinh thật tốt để vết thương mau lành.

Mặt khác, bạn bị ngứa vùng bìu và bẹn có 3 khả năng sau: do quá trình giữ vệ sinh chưa kỹ, hoặc cũng có thể bạn bị viêm nhiễm nấm do quá trình vệ sinh và sinh hoạt chưa hợp lý, hoặc có thể bị nhiễm nấm từ bạn tình do quan hệ tình dục không an toàn (không dùng bao cao su). Bạn cần bình tĩnh xem xét lại các trường hợp trên, sau đó nhanh chóng đến khám trực tiếp tại các bệnh viện để được bác sĩ chuẩn đoán và tư vấn điều trị.

Tại Hà Nội bạn có thể đến các cơ sở sau: Trung tâm Nam học của Bệnh viện Việt Đức, Khoa nam học của Học viện y học Cổ truyền Việt Nam, Bệnh viện phụ sản Trung ương…. Để có kết quả chính xác, có thể bạn cần phải xét nghiệm máu, và xét nghiệm tinh dịch một cách tổng quát.

Để bảo vệ sức khỏe của mình, bạn cần chú ý quan hệ tình dục an toàn với bạn tình và luôn sử dụng bao cao su nhé.

Chúc bạn vui khỏe.

