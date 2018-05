Chữa xuất tinh sớm như thế nào / Người yêu đòi chia tay khi đang bàn chuyện đám cưới

Em chỉ quan hệ trong chưa đến 10 phút đã rút cậu nhỏ ra và không xuất tinh. Bác sĩ cho em hỏi khả năng có thai và tỷ lệ lây HIV cao hay thấp. Xin cám ơn. (Đạo)

Trả lời:

Chào anh,

Về khả năng khiến bạn gái mang thai, tôi xin chia sẻ như sau:

Do không sử dụng biện pháp bảo vệ bằng bao cao su, và anh áp dụng cách rút dương vật ra khỏi âm đạo của bạn gái trước khi xuất tinh, tạm coi như anh đã sử dụng biện pháp tránh thai bằng xuất tinh ngoài và áp dụng khá hoàn hảo.

Xuất tinh ngoài là một phương thức ngừa thai đơn giản, không cần tới sự hỗ trợ của thuốc hoặc dụng cụ hỗ trợ tình dục. Chỉ cần nam giới chủ động triệu hồi “phương tiện” ra ngoài trước giờ “khai hỏa” để tinh dịch không đi vào âm đạo của người phụ nữ. Người ta cho rằng, đây là phương thức tránh thai thủ công, đơn giản, ít rườm rà, không tác dụng phụ và hoàn toàn không ảnh hưởng tới sức khỏe tình dục sau này.

Tuy nhiên thực tế, các bác sĩ chuyên khoa đã chứng minh được phương pháp này vẫn có những tác hại khó lường.

Chỉ nói về hiệu quả tránh thai, phương pháp này không đạt chỉ số an toàn cao, chỉ khoảng 60-70%. Sở dĩ như vậy là vì trong quá trình giao hợp, dịch tiết ra từ dương vật do hưng phấn tình dục (trước khi xuất tinh) có thể chứa tinh trùng. Vì thế, dù tới cao trào, nam giới không xuất tinh trực tiếp vào âm đạo thì vẫn có khả năng có thai do sự hấp dẫn hóa học của dịch âm đạo với tinh trùng. Đó là chưa kể, trước khi phóng tinh, một vài giọt tinh binh có thể rớt ra mà người nam không biết, gây thụ thai.

Mặt khác, khi giao hợp, người nam phải xuất tinh ra ngoài. Điều này tuy đơn giản nhưng không dễ dàng để thực hiện, vì đó là thời điểm mà nam giới đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm, chỉ cần chậm vài giây là có thể dẫn đến việc xuất tinh vào âm đạo, đủ để phá hỏng ý định ngừa thai ban đầu. Phương pháp xuất tinh ngoài âm đạo đòi hỏi người đàn ông phải có khả năng kiểm soát cực tốt.

Ngay cả khi thực hành hoàn hảo vẫn có tỷ lệ thất bại, khoảng 5 đến 20 trong 100 cặp vợ chồng sử dụng phương pháp xuất tinh ngoài vẫn có thai ngoài ý muốn.

Với thông tin trên, chắc hẳn lúc này anh đã hiểu rằng đây không phải là biện pháp an toàn tuyệt đối. Anh và bạn gái cần theo dõi kinh nguyệt để phát hiện sớm tình trạng mang thai với biểu hiện nghi ngờ là trễ kinh.

Bên cạnh đó, anh chị cần áp dụng những biện pháp tránh thai hiệu quả hơn nhằm tránh gặp rắc rối với hậu quả không mong muốn. Với các đôi trẻ, mang thai ngoài ý muốn mang đến vô vàn rắc rối, trong khi thực hành biện pháp tránh thai lại cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Hãy cân nhắc và thận trọng hơn.

Về vấn đề lây nhiễm HIV, cũng như các bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục:

Khả năng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Nguồn lây (phải có một người đã nhiễm bệnh), tình trạng bệnh lý của người nhiễm (mỗi mặt bệnh có những giai đoạn với tỷ lệ truyền nhiễm khác nhau), yếu tố tiếp xúc và tần suất tiếp xúc… Riêng về HIV, tỷ lệ nhiễm sau một lần quan hệ tình dục với bạn tình dương tính vào khoảng 0,3 đến 0,5% (không quá 1%).

Trong trường hợp trên, điều rõ ràng là anh đã có hành vi nguy cơ. Quan hệ tình dục với bạn tình không rõ tình trạng huyết thanh kháng HIV được xem là hành vi nguy cơ cao. Lý do là vì HIV cũng như các bệnh lây qua quan hệ tình dục nói chung đều mang tính chất âm thầm, diễn tiến mạn tính kéo dài.

Tình huống này chỉ có thể xác định bằng xét nghiệm HIV. Và trong trường hợp hai anh chị có ý định duy trì mối quan hệ tình cảm một cách lâu dài thì có thể cùng lúc tiến hành xét nghiệm kiểm tra. Nếu cả hai âm tính, và thực sự chung thủy với nhau, thì khả năng lây nhiễm HIV qua lại sẽ không còn.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ