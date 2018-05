Những bí mật về 'cậu nhỏ' / 'Cậu nhỏ' dài bao nhiêu là chuẩn

Dương vật của con gorila trưởng thành chỉ đạt khoảng 4 cm khi cương. Tinh tinh, loài linh trưởng gần với loài người nhất, có dương vật dài hơn một chút vào khoảng 7,6 cm. So với kích cỡ ở loài người (trong khoảng từ 12,7 cm tới 17,8 cm) thì kích cỡ này của tinh tinh cũng chỉ là tí hon. Vậy nguyên nhân nào khiến dương vật của loài người đạt được kích cỡ phi thường đó sau 7 triệu năm tiến hóa?

Ảnh: men'shealth.

Một giả thuyết được đưa ra là do sở thích của phụ nữ. Trong nghiên cứu năm 2013 của Australia, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu phụ nữ tham gia thí nghiệm đánh giá những hình ảnh nam giới ở kích cỡ thật qua màn hình vi tính. Đây là hình ảnh nam giới khỏa thân với nhiều vóc dáng và kích cỡ dương vật khác nhau.

Kết quả cho thấy những anh chàng có kích cỡ dương vật lớn hơn được đánh giá cao hơn. Theo tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Brian Mautz: “Ở thời tiền sử khi loài người chưa biết mặc quần áo, có lẽ đây chính là cách phụ nữ đánh giá độ hấp dẫn ở đàn ông”.

Nghiên cứu của Mautz còn cho thấy bờ vai rộng được coi là yếu tố đánh giá độ hấp dẫn cao hơn so với kích cỡ dương vật, và đàn ông cao ráo luôn được đánh giá đẹp trai, có khả năng hấp dẫn phụ nữ hơn. Có thể phụ nữ thích những anh chàng dáng vẻ mạnh mẽ hơn, và dĩ nhiên kích cỡ của "cậu nhỏ" cũng phải tương ứng với vóc dáng cao ráo khỏe mạnh.

Bên cạnh lý do trên, cậu nhỏ lớn hơn có thể giúp chị em đạt khoái cảm nhiều hơn trong âm đạo. Các nhà nghiên cứu người Scotland đã phát hiện ra rằng trong số 300 phụ nữ, có tới một nửa đạt cực khoái ở âm đạo trong khoảng thời gian một tháng, 1/3 số này thích những cậu nhỏ có thể đưa vào sâu hơn trong khi sex. Có nghĩa những phụ nữ lựa chọn cậu nhỏ lớn hơn đạt khoái cảm nhiều hơn tất cả những người còn lại trong nghiên cứu.

Một lý do khác có thể được đưa ra đơn giản là do cơ chế hoạt động. Một số nhà khoa học cho rằng khác các loài linh trưởng khác, đầu dương vật ở loài người có hình nấm là để loại bỏ tinh trùng của tình địch còn sót lại trong âm đạo người phụ nữ khi giao hợp. Các nhà nghiên cứu tại ĐH Albany thậm chí còn kiểm định giả thuyết này. Dương vật giả có hình dạng gần với thật nhất có khả năng loại bỏ tới 91% những tinh trùng trước còn sót lại, so với những dương vật không có đầu hình nấm (chỉ loại bỏ được 35%).

Theo tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Gordon Gallup từ ĐH Albany, với đầu hình nấm, những dương vật to và dài hơn sẽ loại bỏ tinh trùng của những lần giao hợp trước tốt hơn và đảm bảo khả năng để lại nòi giống của mình cao nhất.

Khánh Vy (theo menshealth)