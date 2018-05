Chàng thích công nghệ

Kiểu chàng này sẽ khá tốn tiền của bạn đấy, nhưng không phải là không có cách. Bạn có thể chọn những máy chiếu HDMI nhỏ nhắn, có thể kết nối với hầu hết máy tính, máy tính bảng, camera, đầu video..., hoặc có thể chọn một chiếc USB để chứa dữ liệu với giá rẻ hơn nhiều.

Ảnh: Everdayfamily.

Chàng thích thể thao

Nếu chàng say mê thể thao, rất có thể chàng đã có những quả bóng đá hoặc bóng bầu dục... rồi. Một chiếc áo sơ mi, mũ có in hình logo đội bóng yêu thích của chàng là một ý tưởng an toàn và dễ thực hiện hơn nhiều, dù có thể chàng cũng đã có chúng. Một ý tưởng khác là đôi vé đi xem trận đấu, hoặc cho hai bạn, hoặc cho chàng đi cùng bạn thân, hoặc một bộ phim nói về môn thể thao ưa thích của chàng.

Chàng thích nghệ thuật

Anh ấy thích thể loại nào? Nếu anh ấy là họa sĩ, cân nhắc đến một hộp màu và bút lông, nhưng phải chắc chắn là loại tốt. Bạn có thể đến cửa hàng tranh địa phương để xin ý kiến. Có thể anh ấy thích chụp ảnh. Một chiếc máy ảnh thì không rẻ nhưng cuối năm này có rất nhiều điểm khuyến mại. Hãy đọc và so sánh giá. Một ý tưởng khác là một phần mềm xử lý ảnh.

Cuối cùng, không có món quà nào hợp với tất cả các chàng trai. Khi ngày lễ sắp đến gần, bạn hãy chú ý hơn đến những điều anh ấy thích. Có thể khéo léo hỏi về những thứ anh ấy có thể thích, kiểu như: "Một người bạn của em nghĩ nên mua một chiếc camera, Anh nghĩ cô ấy nên mua chiếc nào?".

T. An (theo Everydayfamily)