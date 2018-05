Những tình tiết quen thuộc, đẹp đẽ như thế làm nên tên tuổi của những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Tuy nhiên mới đây trong một bài báo đăng trên tạp chí Y học Anh, các nhà nghiên cứu cho rằng thể loại sách này đang gây nên những tác động tiêu cực đến đời sống tình cảm cũng như sức khỏe tình dục của nhiều phụ nữ.

Phụ nữ thường so sánh chồng mình với những anh hùng trong tiểu thuyết đã đọc. Ảnh: Thi Trân.

Chuyên gia tâm lý Susan Quilliam cho rằng, nội dung của hầu hết tiểu thuyết đều không cổ vũ cho một đời sống tình dục an toàn, niềm vui trong quan hệ vợ chồng hay dạy cách đối phó với những tình huống thăng trầm của các mối quan hệ.

Cụ thể trong khảo sát của mình Quilliam ghi nhận, chỉ có 11,5% các tiểu thuyết lãng mạn đề cập đến việc sử dụng bao cao su. Ngược lại, hầu hết các kịch bản đều miêu tả cảnh nhân vật nữ bác bỏ ý định sử dụng bao cao su vì nàng không muốn có bất kỳ "rào cản" nào giữa hai người.

Quilliam viết: "Thường các nhân vật nữ chính được một anh hùng cứu khỏi nguy hiểm. Và sau đó cô ta dâng hiến bản thân để sống như vợ chồng với người đàn ông kia để tỏ lòng sùng kính, biết ơn. Và kết quả sau đó là những thai nhi vô tội vạ ra đời.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người đọc bắt đầu tin vào câu chuyện hoàn toàn là tưởng tượng trong tiểu thuyết lãng mạn? Họ sẽ áp đặt những yếu tố đó vào mối quan hệ hiện tại của mình và làm cho nó trở nên rắc rối. Đến đây, điều tốt nhất mà chúng tôi có thể khuyên khách hàng của mình là hãy đặt những quyển sách xuống và trở lại với thực tế".

Ngoài ra, các chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình cũng cảnh báo, phụ nữ dễ bị mất cân bằng nếu đọc quá nhiều các thể loại sách nói trên bởi họ cũng có thể nghiện tiểu thuyết như cách mà đàn ông nghiện sách báo khiêu dâm. Và đa phần chị em không nhận ra điều này.

Juli Slattery, tác giả cuốn "Finding the Hero in your Husband" (tìm kiếm người anh hùng nơi chồng bạn) ghi nhận, những gì xảy ra trong não đàn ông khi xem sách báo "mát mẻ" cũng giống như lúc phụ nữ đọc tiểu thuyết lãng mạn. Khi xem ảnh khiêu dâm, cơ thể đàn ông sẽ sản sinh ra một loại hoóc môn kích thích. Nếu lượng hoóc môn này vượt quá ngưỡng kiểm soát dễ khiến họ có những hành động quá khích hoặc phạm tội. Và phản ứng này cũng xảy ra tương tự ở phụ nữ trong lúc đọc truyện tình cảm ướt át.

Thi Trân