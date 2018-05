Cuộc sống của cô gái có 5 người chồng cùng lúc

Một nghiên cứu do các nhà tâm lý học của hai trường đại học Toronto và Western Ontario (Canada) tiến hành, công bố trên tạp chí Journal of Personality and Social Psychology tháng 5 vừa qua cho biết các ông chồng thường đánh giá mức độ mong muốn chuyện ấy của vợ thấp hơn thực tế. Trong khi đó, phụ nữ thường đọc chính xác liệu người người đàn ông của mình lúc đó có quan tâm đến tình dục hay không.

229 đôi dị tính từ 18 đến 68 tuổi tham gia nghiên cứu này. Trung bình, các đôi đã gắn bó với nhau 6 năm và có quan hệ tình dục 1-2 lần/tuần. Họ được theo dõi trong ba tuần, hàng ngày đều ghi nhật ký hoặc được đưa vào phòng thí nghiệm, để nói về mong muốn tình dục của mình, dự đoán mong muốn của đối phương và mức độ hài lòng trong chuyện giường chiếu. Những người tham gia cũng được đề nghị tiết lộ họ đã làm gì để tránh bị từ chối.

Các nhà nghiên cứu cho rằng đàn ông đánh giá mức độ mong muốn của phụ nữ thấp để tránh bị từ chối. Nếu người chồng khởi xướng chuyện ấy và bị vợ từ chối, anh ta sẽ cảm thấy tồi tệ, bực bội còn người vợ cảm thấy khó chịu. Bằng cách đoán vợ không quan tâm, người chồng sẽ không gợi ý và tránh được tình huống này. Anh ấy sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn để thuyết phục vợ và điều này giải thích tại sao người phụ nữ vẫn cảm thấy hài lòng. “Điều này tốt hơn cho hôn nhân và cho cả người đàn ông, bởi giúp anh ta tránh được sự tự mãn”, Amy Muise, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ của trường đại học Toronto cho biết.

Sex bao nhiêu là bình thường? Theo một nghiên cứu của Đại học Chicago (Mỹ), khoảng 80% cặp vợ chồng chỉ gặp nhau vài lần mỗi tháng, 32% cặp đã kết hôn và đang yêu cho biết họ gặp nhau 2-3 lần/tuần, 47% các cặp đã kết hôn và đang yêu gặp nhau vài lần mỗi tháng. Nghiên cứu này cũng phát hiện đàn ông có ham muốn tình dục cao hơn mức trung bình. Tuy nhiên, trong những mối quan hệ lâu dài - từ ba năm trở lên - mức độ khao khát chuyện ấy của nam và nữ là ngang nhau.

Theo các nhà tâm lý, có một số lý do khiến nam giới thường đánh giá không đúng mức độ hứng thú với chuyện ấy của phụ nữ. Một số bà vợ cảm thấy không thoải mái khi khởi xướng việc yêu. Một số người từ bỏ việc khởi xướng sau khi dấu hiệu gợi ý của họ bị hiểu nhầm hoặc không được chú ý. Một số chị em thậm chí gợi ý quá bóng gió, không đủ rõ ràng khiến chồng không hiểu được. Một số phụ nữ khó nói chuyện về tình dục vì chính họ cũng không biết chính xác những gì mình muốn.

Các nhà tâm lý khuyên, các cặp vợ chồng nên nói chuyện nhiều hơn, không chỉ về thời điểm và những gì mong muốn khi quan hệ tình dục mà còn cả dấu hiệu sẽ sử dụng để thổ lộ mong muốn của mình. Họ cũng nên thảo luận về dấu hiệu gợi ý mà mình mong nhận được.

"Khi nói chuyện với bạn đời về tình dục hoặc những chủ đề nhạy cảm khác, hãy sử dụng từ đại từ nhân xưng chúng ta thay cho anh/em”, chuyên gia tình dục Cooper khuyên. "Cách mở đầu cuộc hội thoại tốt nhất chính là: 'Điều này rất quan trọng với em/anh, chúng ta có thể làm như thế nào để cả hai cùng cảm thấy thoải mái'. Bằng cách này sẽ không có sự đổ lỗi, cả hai có thể cùng ngồi xuống và giải quyết vấn đề".

Nếu bạn biết bạn đời của mình đang khát khao chuyện ấy nhưng bạn không có cảm hứng, hãy thông cảm với mong muốn của họ. Giải thích rằng bạn biết người ấy rất hấp dẫn và muốn gần gũi, nhưng không phải lúc này, hãy hứa sẽ tìm một thời điểm thích hợp khác.

Hãy nghĩ đến việc quan hệ tình dục ngay cả khi bạn không có cảm hứng. Nghiên cứu chỉ ra rằng những cặp đôi đã gắn bó với nhau lâu năm và vẫn làm chuyện ấy dù không có cảm hứng – thường có khả năng duy trì cảm hứng tình dục tốt hơn qua thời gian.

Vợ chồng bạn nên lập một thời khóa biểu cho sex. Nghe có vẻ không lãng mạn nhưng nó là cần thiết, giống như các cặp mới kết đôi vẫn phải lên kế hoạch cho việc hẹn hò. Điều này là vô cùng hữu hiệu để thúc đẩy sự hài lòng về chăn gối của vợ chồng bạn.

