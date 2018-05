Phụ nữ hông to dễ có tình một đêm

Người thức khuya dễ có 'tình một đêm' / Phụ nữ dễ thăng hoa với chồng hơn bạn tình một đêm

Ảnh minh hoạ: Sexual Behaviour.

Nhóm phụ nữ hông to được các nhà tâm lý đặt biệt danh là "những người có cái hông sinh sản”. Một nghiên cứu gần đây cho thấy phụ nữ hông to có nhiều khả năng trải qua chuyện tình một đêm và dễ thu hút bạn tình hơn. Thực tế cũng ghi nhận khi sinh con, những phụ nữ hông rộng sẽ ít bị chấn thương hơn.

Các nhà nghiên cứu giải thích phụ nữ hông to là hông có bề ngang lớn hơn 14,2 inch (36 cm), còn kích thước dưới 12,2 inch (31 cm) là hông nhỏ.

148 phụ nữ tham gia nghiên cứu (trong độ tuổi từ 18 đến 26) được đo vòng hông tại điểm rộng nhất và vòng eo tại điểm nhỏ nhất. Tất cả các phụ nữ này đã có ít nhất một lần quan hệ tình dục trước đó. Họ cũng đã hoàn thành bảng hỏi về lịch sử tình dục của bản thân, bao gồm cả độ tuổi quan hệ lần đầu, số lượng bạn tình muốn có, và thông tin về cảm xúc tình dục mà họ đã trải qua.

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Leeds phát hiện ra rằng những người phụ nữ có khuynh hướng trải qua chuyện tình một đêm đều có hông rộng.

Dưới sự chỉ huy của Giáo sư Colin Hendrie, nhóm nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng những phụ nữ hông rộng có nhiều bạn tình vì quá trình sinh con của họ thường dễ dàng và ít gây tổn thương cho bản thân hơn những người hông nhỏ (dưới 31 cm).

Giáo sư Colin cho biết: “Chiều rộng hông của phụ nữ ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ chấn thương do sinh nở. Phụ nữ hông to dễ dàng kiểm soát hoạt động tình dục của mình hơn. Do đó có thể thấy rằng việc quan hệ tình dục bị ảnh hưởng một phần bởi số đo vòng hông của họ”.

Dựa trên thuyết tiến hóa, ông giải thích thêm rằng trong quá trình tiến hóa, con người đã học được dáng đứng thẳng, do đó hông ngày càng hẹp hơn để họ dễ dàng đi bộ hơn. Trong quá trình này, hông phụ nữ chỉ còn giữ lại kích thước đủ rộng để cho phép họ sinh con. Những trẻ sơ sinh ra đời trong giai đoạn tiến hóa về sau kém phát triển hơn so với các loài linh trưởng khác vì hạn chế này. Do đó, sau khi sinh chúng cần được chăm sóc nhiều hơn từ cha và mẹ.

Thi Trân (Theo Sexual Behaviour)