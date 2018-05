Nghiên cứu - được thực hiện từ cuộc thăm dò ý kiến của hơn 2.000 đàn ông và phụ nữ - đã tìm thấy sắc đẹp được đánh giá theo tính cách nhiều không kém gì so với ngoại hình. Theo Telegraph, khi được hỏi phụ nữ ở tuổi nào là hấp dẫn nhất, hầu hết mọi người lựa chọn tuổi 31, so với các tuổi khác. 70% người được hỏi định nghĩa người có sắc đẹp là người đáng tin cậy, 67% cho rằng đó là người có ngoại hình đẹp, và 47% cho rằng đó là người ăn vận hợp thời trang. T. An