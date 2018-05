Sau ly hôn đàn ông dễ béo phì. Ảnh minh họa: Getty Images.

Cuộc nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Ohio State, Mỹ, thực hiện từ năm 1986 đến năm 2008.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích cơ sở dữ liệu từ một cuộc nghiên cứu có quy mô toàn quốc về mức tăng hay giảm cân mỗi năm của nam giới và phụ nữ trong hai năm sau khi họ cưới hay chia tay.

Kết quả cho thấy, những người dưới 30, cả nam và nữ, ít chịu tác động đến cân nặng sau khi cưới hay ly hôn, nhưng sau tuổi này cho đến 50 tuổi thì lại bị ảnh hưởng lớn. Cả hai giới hầu như đều tăng cân trong hai năm sau ly hôn hay kết hôn so với khi họ độc thân.

Trưởng nhóm nghiên cứu Dmitry Tumin ở Đại học Ohio State, cho biết: “Rõ ràng, những thay đổi hôn nhân có ảnh hưởng tới mỗi giới khác nhau. Với đàn ông thì là thời điểm ly hôn, với phụ nữ là khi kết hôn - đều có thể làm họ tăng cân khá nhiều, thậm chí ảnh hưởng tới sức khỏe".

Theo ông, đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất là người cao tuổi bởi một đám cưới hay một cuộc chia tay đều có thể gây sốc trong phần đời sau của họ.

Nghiên cứu này được công bố tại hội thảo hằng năm của Hiệp hội Xã hội học ở Las Vegas (Mỹ) hôm qua (22/8). Các nhà khoa học không nói rõ lý do vì sao vòng eo của đàn ông và phụ nữ thay đổi khác nhau ở hai thời điểm ly hôn và kết hôn. Nhưng theo giáo sư Zhenchao Qian, một thành viên của nhóm nghiên cứu, phụ nữ có chồng phải đảm nhận nhiều vai trò trong gia đình hơn so với nam giới và họ ít có thời gian để tập thể dục và giữ gìn vóc dáng so với khi còn độc thân. Nghiên cứu cũng cho thấy đàn ông có vợ được lợi nhiều mặt về sức khỏe và họ cũng mất đi các lợi ích này khi ly hôn nên dễ béo phì khi đó.

Vương Linh