Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học Mỹ đã đo nhịp tim của 32 cặp đôi nhìn nhau trong vòng 3 phút mà không chạm hoặc nói gì với nhau. Kết quả là những đôi gắn bó sẽ cho ra một tim đồ tương tự trong cùng một thời điểm. Khi các nhà nghiên cứu hoán đổi các cặp đôi, ghép ông nọ nhìn bà kia thì tim đồ không còn khớp với nhau nữa.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, các cặp yêu nhau thường có sự đồng bộ về mặt cảm xúc, thể hiện qua các kênh khác nhau như phản ứng sinh lý. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều cặp vợ chồng sau nhiều năm chung sống, khuôn mặt của họ ngày càng giống nhau.

Dưới đây là 4 điều mà nàng có thể ảnh hưởng tới chàng, giúp đức lang quân của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Một người phụ nữ tốt vô tình có thể "cải tạo" để người đàn ông trở nên tốt hơn - Ảnh: Kouhl.com

Chàng không còn chạy theo những cô nàng nóng bỏng nữa

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Neuroscience cho biết, so với những anh chàng độc thân, đàn ông đã “có nơi có chốn” thích phụ nữ hấp dẫn giữ khoảng cách với họ xa hơn. Trong nghiên cứu này, nhóm đàn ông độc thân và nhóm “hoa đã có chủ” được tiêm một liều oxytocin - hormone tình yêu - vốn được giải phóng khi bạn ôm ấp, hôn hay nắm tay người khác… Sau đó, tất cả được gặp một phụ nữ gợi cảm. Người phụ nữ này đề nghị những người đàn ông nói lên khoảng cách lý tưởng giữa cô ấy và họ. Kết quả, chàng đã có vợ hoặc người yêu đề nghị cô ấy đứng cách xa họ khoảng 80cm, trong khi những anh "lính phòng không" mong muốn cô ấy đứng cách mình khoảng 65cm. Các nhà khoa học cho rằng, một khi bạn đã cam kết gắn bó với ai thì sẽ chung thủy hơn, điều đó khiến bạn lựa chọn một khoảng cách nhất định với những đối tượng tiềm năng khác.

Chàng giàu cảm xúc hơn

Một nghiên cứu gần đây trên tạp chí Jouranal of Health and Social Behavior chỉ ra rằng, khi yêu nam giới (chứ không phải phụ nữ) mới là người ủy mị hơn. Trong khi phụ nữ sẽ đau khổ vì tình yêu tan vỡ nhiều hơn thì đàn ông lại dễ bị căng thẳng hơn khi có vấn đề xảy ra ngay trong thiên đường tình yêu. Kể cả khi con đường tình yêu suôn sẻ, nam giới cũng dễ xúc động hơn. Tại sao? Vì phụ nữ nhìn chung có một hệ thống hỗ trợ mạnh hơn nam giới; hay nói cách khác nam giới khi có vấn đề gì trong yêu đương thường không chia sẻ ra ngoài cũng không nhờ đến quân sư nhiều như phụ nữ. Do đó, tình yêu luôn là khởi nguồn lớn cho cảm xúc của đàn ông, dù nó tốt hay xấu.

Nàng trở thành người phụ nữ trong mơ của chàng

Ngay cả khi chàng say ngủ, nàng cũng ở ngay bên cạnh chàng. Ít nhất, cô ấy xuất hiện trong 20% các giấc mơ của chàng, đây là thông tin được đăng trên tạp chí Dreaming. Giấc mơ thường diễn tả cảm xúc hoặc những lo lắng đang diễn ra trong đầu chàng, và rất nhiều trong số đó liên quan đến chuyện tình của hai người.

Chàng luôn cố gắng thể hiện hành vi tốt nhất

Nàng thực sự là một nửa tốt đẹp hơn của chàng. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Psychology (Anh quốc) năm 2012 chỉ ra rằng, sự hiện diện đơn thuần của một người phụ nữ hấp dẫn cũng có thể khiến người đàn ông có những cư xử đẹp nhất. Trong nghiên cứu này, những người tham gia thực hiện nhiệm vụ tự quyên góp và giúp đỡ người khác. Khi cảm thấy được một người phụ nữ quan sát, đàn ông thường thích bỏ tiền ra và giúp đỡ người khác nhiều hơn so với lúc xung quanh chỉ toàn cánh đàn ông với nhau. Trái lại, hành vi của người phụ nữ không có gì thay đổi dù người quan sát cô ấy là ai.

