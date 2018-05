"Buổi sáng còn đỡ, chứ buổi chiều mùi hôi bốc lên, bịt khẩu trang mà vẫn ngửi mùi. Nhiều bạn khác không không chịu nổi phải lội bộ đến trạm xa hơn để đón xe", nữ sinh này kể.

Những thùng rác đủ loại bốc mùi hôi thối đặt ngay ở trạm chờ xe buýt. Ảnh: Thi Trân.

Lâu nay trên hầu hết tuyến đường chính như 3 tháng 2 , Điện Biên Phủ, Cao Thắng, Kỳ Đồng (quận 3), Cô Bắc (quận 5)..., cứ mỗi chiều về có hàng loạt chiếc thùng lớn màu xanh, đỏ đầy ứ rác thải được tập kết ngay dưới lòng đường, vừa ô nhiễm môi trường gây mất mỹ quan đô thị vừa choán diện tích đường sá.

* Tập kết rác giữa khu dân cư

* Clip rác trong lòng thành phố

Dường như đã trở thành rất bình thường, hàng chục chiếc thùng cũ, bẩn, bốc mùi hôi thối được tập kết ngay trước cửa nhà người dân, khu vui chơi công cộng, công viên, trạm xe buýt... Thậm chí ngay dưới băng rôn, áp phích “Vì một thành phố xanh- sạch- đẹp” là những chiếc thùng đầy rác thải tràn ra ngoài. Đường Cao Thắng đoạn gần trường Đại học Hoa Sen (quận 3, TP HCM), có đến 4,5 chiếc thùng rác cao đặt án ngữ ở trạm xe buýt, cạnh những gốc cây cổ thụ trên vỉa hè.

Theo phản ánh của nhiều người dân khu vực này, cứ khoảng sau 15h30 là công nhân vệ sinh quận 3 lại tập kết thêm rác về đây. Sau đó họ tiến hành phân loại rác ngay trên đường đi khiến không gian dậy mùi hôi, người đi đường gần như nín thở bịt mũi. Rác để dồn tại đây cho đến khi có xe ép rác đến xử lý bước đầu để đưa lên bãi tập trung.

Xe thu gom rác trên đường Điện Biên Phủ (quận 3, TP HCM). Ảnh: Thi Trân.

Anh Trường, chủ một tiệm ăn trên đường Cao Thắng phản ánh tình trạng mỗi buổi chiều người ta đưa về đây 3,4 chiếc thùng rác ngay trước cửa tiệm này. "Buôn bán mà rác rưới cứ chình ình cả ngày trước cửa thế này thì ai dám vào. Nhiều lần tôi đề nghị với bên công ty dịch vụ công ích chuyển thùng đi nơi khác nhưng đâu vẫn vào đấy", anh Trường kể.

Một số phụ huynh đến đón con tại trường mầm non 4, đường Điện Biên Phủ (quận 3, TP HCM) cũng bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của con em họ khi có nhiều thùng rác được đặt ngay trước cổng trường mất vệ sinh như hiện nay.

Quyết định 5424 của UBND TP HCM quy định về tổ chức, hoạt động của lực lượng làm dịch vụ thu gom rác: Dụng cụ dùng vào việc thu gom rác phải đảm bảo vệ sinh, văn minh và đảm bảo an toàn lao động; phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về giữ gìn vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường về trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Nếu vi phạm thì đơn vị đó sẽ bị khai trừ khỏi tổ chức của lực lượng thu gom rác, bị xử phạt hành chính hoặc truy tố trước pháp luật nếu vi phạm nghiêm trọng.

Tuy nhiên trên thực tế những thùng rác, xe chở rác tại TP HCM dường như không bao giờ được chùi rửa. Rác bẩn, cặn bã bám bên trong và ngoài dụng cụ làm vệ sinh, lúc nào cũng vương vất mùi hôi lưu cữu.

Ở nước ngoài, những chiếc xe chở rác luôn đảm bảo quy định vệ sinh và không để bốc mùi hôi thối. Ảnh chụp một xe chở rác ở Đức: kimsilverspoonblg.

Trao đổi với VnExpress.net về vấn đề này, ông Nguyễn Trung Việt, Trưởng phòng quản lý chất thải rắn (Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM) cho biết, tình trạng rác thải cũng như những bất cập trong công tác thu gom và xử lý rác luôn là một "vấn nạn trường kỳ" mà các đô thị lớn như TP HCM đang gặp phải.

Hiện TP HCM là địa bàn có lượng rác thải lớn nhất cả nước với khoảng từ 6,2 đến 6,7 triệu tấn mỗi ngày, đó là chưa kể đến bùn, nước thải sinh hoạt hàng triệu mét khối cần phải được xử lý. Tính riêng mỗi năm, kinh phí thành phố dành riêng cho công tác vệ sinh môi trường đã ngốn hết 1.200 tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành, việc thu gom rác trên địa bàn thành phố được giao cho các công ty dịch vụ công ích tư nhân tại các quận huyện. Song ông Việt thừa nhận, mặc dù đã có những quy định về xử phạt chế tài khi các công ty này làm sai quy định, song trên thực tế việc xử phạt vẫn chưa triệt để vì nhiều lý do liên quan đến hạn chế về tài chính, thiếu lực lượng thu gom...

Vì thế hiện nay chủ trương của thành phố là hướng đến xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường, kêu gọi các thành phần dân cư tham gia vào việc thu gom rác thải. Theo ông Việt, sắp tới TP HCM sẽ tăng mức phí rác hàng tháng của mỗi hộ dân để có thêm kinh phí đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị thu gom rác, tránh để những dụng cụ làm vệ sinh gây ô nhiễm môi trường như hiện nay.

Thi Trân