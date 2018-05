Ngày 5/4, ông Võ Thanh Phong, Chi cục Trưởng quản lý thị trường Tây Ninh cho biết, kết quả kiểm tra và xét nghiệm phát hiện 3 mẫu thức ăn gia súc trên địa bàn tỉnh có chứa chất Salbutamol, một loại chất cấm trong sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc.

3 mẫu thức ăn gia súc có chứa chất Salbutamol gồm: “ONI PIGONE - siêu chống còi” do Công ty Ô Ni (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM) sản xuất; “Nở mông- bung đùi” do Công ty O.T.A.H (phường 15, quận Gò Vấp, TP HCM) sản xuất; “Tạo nạc- bung đùi” do Công ty cổ phần dinh dưỡng thú y ANOVET (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, Long An) sản xuất.

Trước đó, quản lý thị trường Tây Ninh kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc, thuốc thú y trên địa bàn huyện Tân Châu và Dương Minh Châu, thu giữ gần 200 kg thức ăn chăn nuôi vi phạm nhãn mác. 10 mẫu thức ăn gia súc trong số tang vật tịch thu được chuyển đến Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm (thuộc Sở Khoa học công nghệ TP HCM) để kiểm nghiệm thì 3 mẫu có chứa chất cấm.

Chế Bắc