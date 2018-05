Các chuyên gia An toàn vệ sinh thực phẩm khuyên bà nội trợ không nên mua gà làm sẵn nhuộm vàng vì dễ ngậm phẩm màu độc hại. Ảnh: Nam Phương

Chiều nay, đại diện Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế TP HCM) cho biết, trong 5 mẫu gà đã qua giết mổ đang bày bán tại một số chợ trên địa bàn thành phố, kết quả xét nghiệm cho thấy có 1 mẫu dương tính với màu công nghiệp.

Chất được tìm thấy là Diaminoazobenzen hydrochloride, có hàm lượng 2,85 mg/kg. Đây là một loại phẩm màu công nghiệp dùng trong sản xuất polymer, thuốc nhuộm tóc, cao su.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, chi cục phó Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm cho biết, chất này không có trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. "Khi bị tích lũy trong cơ thể, chất này sẽ gây độc cho gan, thận", bà Mai nói.

Cũng theo bác sĩ Mai, từ nay đến Tết Nguyên đán, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tiếp tục thanh tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng hóa chất, phụ gia không an toàn nhằm ngăn chặn sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn đến tay người tiêu dùng.

Qua kết quả xét nghiệm trên, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP HCM khuyên người dân khi mua gà đã thịt tại các chợ nhỏ lẻ nên tránh loại gà không có bao bì và được nhuộm màu. Vì nguy cơ ăn nhằm hóa chất độc hại là rất cao.

Tại TP HCM và Hà Nội, gà sau khi thịt thường được người bán nhuộm màu nhằm mục đích trông bắt mắt người mua và gà không ngả màu nếu để trên quầy từ sáng đến chiều.

Thiên Chương