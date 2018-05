Chồng ngoại tình thành mãn tính / Hối hận vì hay chửi chồng ngoại tình

Trong điện thoại của chồng, tôi cũng thấy có nhiều đoạn phim quay lại cảnh giường chiếu giữa anh và cô ta. Mọi thứ như sụp đổ trước mặt và tôi cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm ghê gớm.

Sau vài ngày tự trấn tĩnh lại tinh thần, tôi nói chuyện với anh và gửi đơn ly dị. Anh quỳ trước mặt tôi khóc lóc van xin tôi tha thứ và hứa không tái phạm nữa. Anh nói do tôi hững hờ trong chuyện chăn gối nên mới tìm nơi chốn giải quyết nhu cầu sinh lý chứ anh không yêu thương gì người đó. Mặc dù anh ngoại tình nhưng tôi không phủ nhận việc anh luôn biết lo cho gia đình và vợ con.

Quá đau khổ và mất hết niềm tin nên tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Không biết quyết định của tôi có đúng đắn hay là vội vàng trong thời điểm này? Xin hãy cho tôi lời khuyên. (Thảo).

Chị Thảo thân mến,

Tình nghĩa vợ chồng sau 15 năm gắn bó đang bị lung lay bởi anh không chung thủy với chị. Đây rõ ràng không phải lúc người này đổ lỗi cho người kia. Song qua những gì chị kể, có thể thấy việc người chồng “chán cơm thèm phở” không hoàn toàn là lỗi của anh.

Khi biết rõ sự việc, chị và chồng đã ngồi lại nói chuyện nhưng không phải là tìm ra nguyên nhân của sự việc mà là để thông báo gửi đơn ly dị. Anh nói lý do mình vụng trộm với cô đồng nghiệp là do chị hững hờ, lạnh nhạt trong chuyện chăn gối. Có hay không chuyện này thì chị là người thấu hiểu hơn cả. Do vậy, bình tĩnh để tìm hiểu ngọn nguồn nguyên do của những rạn nứt trong quan hệ vợ chồng có lẽ là việc chị nên làm trong lúc này.

Với chị, mọi lời anh giải thích cũng chỉ là bao biện cho việc làm sai trái của mình. Tuy nhiên, khi bình tâm, anh chị nên ngồi lại với nhau và thẳng thắn đối diện sự thật. Bản thân chị ngoài việc bình tĩnh, lắng nghe, tôn trọng nhau thì cần thêm một chút vị tha để anh chị cùng nhìn thấy những vấn đề đang tồn đọng trong đời sống chung.

Như tôi đã chia sẻ, nếu như việc anh nói chị lạnh nhạt trong quan hệ vợ chồng là thật, thì bản thân anh cũng có những ức chế riêng và chị cũng góp phần đẩy anh ra khỏi tổ ấm của mình. Do vậy, nếu chị cương quyết ly hôn vì cho rằng mình bị tổn thương và mất hết niềm tin thì phải chăng chị đang không muốn thừa nhận một phần lỗi của mình trong đó?

Nói như vậy không phải tôi bênh vực những hành động chồng chị đã làm nhưng để giúp chị có được quyết định đúng đắn và không phải hối tiếc về sau. Khi nóng nảy, chúng ta thường có những quyết định vội vàng, thiếu chính xác. Vì thế, nếu chị còn nghĩ đến con cái, còn nghĩ đến gia đình thì nên chăng tạm thời rút lại quyết định của mình.

Các cụ vẫn nói: “Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”. Ở đây, bản thân anh đã biết lỗi nên quỳ dưới chân chị van xin một cơ hội để hàn gắn tình nghĩa vợ chồng. Một cơ hội cho anh và cho chính chị có lẽ sẽ là đáp án cho những băn khoăn của chị về việc ly dị hay không ly dị, vội vàng hay không vội vàng. Nếu chị vội vàng đưa ra quyết định trong lúc nóng nảy thì không lấy gì làm đảm bảo cho tính đúng đắn bởi những quyết định ấy.

Chị Thảo mến, “nhân vô thập toàn”, làm người ai cũng có lúc sai lầm, ai cũng có khi vấp ngã. Trước khi đưa ra quyết định, chị thử đặt mình trong vị trí của người vấp ngã để thấy được suy nghĩ và mong muốn của họ nơi mình. Chị nên bình tĩnh và trả lời công tâm với bản thân về lý do không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Bên cạnh đó, chị cũng có thể tham khảo thêm ý kiến từ những người thân đáng tin cậy để nhận thêm sự giúp đỡ từ họ. Làm được những việc ấy, tôi tin chị sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn.

Chuyên viên tư vấn Từ Tâm

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc