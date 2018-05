Sex hiểu thế nào cho đúng? / Những bài học về sex mà nam giới hiểu được ở tuổi 20

Đây là kết quả khảo sát mới đây của tạp chí Cosmopolitan. Bạn yêu bao lâu thì có thể làm "chuyện ấy". Quyết định này mang đậm tính cá nhân. Một số người nghĩ nên đợi đến lúc cưới, trong khi số khác lại thấy không có vấn đề gì nếu sex ngay lần đầu hò hẹn.

Ảnh minh họa: My.opera.com.

Một khảo sát mới của tạp chí Cosmopolitan với 1.000 người ở độ tuổi 18-35 cho thấy gần 40% phụ nữ và 45% nam giới đã quan hệ tình dục ngay trong lần hẹn đầu. Một nửa số phụ nữ và cứ 6 nam giới thì có một người nói họ biết những đôi bắt đầu mối quan hệ bằng sex ngay lần gặp gỡ đầu tiên.

Thái độ của nhiều về quan hệ tình dục khi mới bắt đầu mối quan hệ có thể phải thay đổi, nhưng khảo sát của Cosmopolitan cho thấy phụ nữ vẫn cảm thấy một sự sỉ nhục nặng nề khi lên giường ngay lần hẹn đầu. Theo kết quả khảo sát, gần 90% chị em tin rằng nam giới đánh giá thấp phụ nữ quan hệ ngay mới quen. 63,5 phụ nữ nói, có lúc họ cũng muốn "yêu" ngay lần hẹn đầu nhưng không dám vì không muốn các chàng trai nghĩ sai về mình.

Tuy nhiên, khảo sát với nam giới cho thấy điều đó không đúng. Hơn 67% nam giới được phỏng vấn nói rằng họ hoàn toàn không coi thường một cô gái nếu nàng đồng ý "yêu" ngay trong buổi hẹn đầu. "Nếu có rung động, có tình cảm, và có sự tôn trọng từ chàng trai, thì thực sự chẳng có gì khác biệt khi làm 'chuyện ấy' ở lần hẹn đầu hay lần hẹn thứ 7", Jeff Wilser, đồng tác giả cuốn sách It's Okay to Sleep with Him on the First Date: And Every Other Rule of Dating , nói .

Cuối cùng, việc đồng ý lên giường hay không là quyết định giữa hai người. Nếu cả hai đều tự nguyện, thoải mái thì chẳng có vấn đề gì. "Ngày nay và ở tuổi này, ngày càng nhiều người nhận ra rằng sex là một phần quan trọng trong một mối quan hệ thành công, không phải điều gì đáng xấu hổ", tiến sĩ Justin Lehmiller, một nhà tâm lý xã hội tại Đại học Harvard, người chuyên nghiên cứu về tình yêu - hôn nhân và tình dục, nói.

"Với những người này, điều quan trọng với họ là tìm kiếm sự hòa hợp tình dục sớm và sex vào lần hẹn đầu là bước đi đúng đắn", ông nói.

Nếu bạn không chắc về việc có nên "yêu" khi mới bước vào mối quan hệ, hãy lắng nghe trái tim, bản năng của mình và đừng bao giờ cảm thấy chịu áp lực phải có "chuyện ấy" nếu bạn chưa sẵn sàng.

Vương Linh