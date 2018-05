Lầm tưởng hay gặp của nam giới về sex / Tiết lộ mới về sex

Não bộ chính là cơ quan có tác động lớn nhất tới “chuyện ấy”, việc hầu như ai cũng có những tưởng tượng trong đầu về sex là điều dễ hiểu. Theo Brett Kahr – một chuyên gia tâm thần học và tác giả của cuốn Who's Been Sleeping In Your Head: The Secret World of Sexual Fantasies (Bí mật về những tưởng tượng tình dục), trên thực tế có tới 85% phụ nữ trưởng thành có những tưởng tượng tình dục.

Ảnh: shoppinglifestyle

Kahr đã thực hiện nghiên cứu quy mô lớn về những tưởng tượng tình dục với sự tham gia của 23.000 người trưởng thành. Kết quả cho thấy với nhiều người, tưởng tượng là cách đáp ứng nhu cầu tâm lý vô thức, đồng thời là phương tiện khám phá những hoạt động tình dục không thể được thực hiện trong đời sống thật.

- Khoảng 90% người trưởng thành tưởng tượng sex với một đối tác khác đối tác hiện tại.

- 39% tưởng tượng sex với đồng nghiệp.

- 25% (đặc biệt là đàn ông và thanh niên trẻ) tưởng tượng sex với những người nổi tiếng.

- 18% phụ nữ tưởng tượng sex với nhiều hơn một đối tác.

- 85% chưa từng chia sẻ và thực hiện những tưởng tượng sex của mình.

Khánh Vy (Theo shoppinglifestyle)