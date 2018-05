Kết quả này có được sau hai tuần Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Định gửi mẫu đến Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Chiều nay, Chi cục cũng đã tiến hành mở niêm phong 6 tấn bột hạt điều và 60 bao ớt bột thành phẩm tại hai cơ sở sản xuất ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ.

Ngày 14/1, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Định kiểm tra hai cơ sở sản xuất bột ớt này. Test nhanh tại chỗ cho thấy hạt điều và bột hạt điều (dùng để tẩm vào bột ớt cho đẹp màu) dương tính với phẩm màu công nghiệp. Chi cục đã niêm phong 6 tấn bột hạt điều và 60 bao ớt bột đã trộn bột hạt điều; đồng thời lấy mẫu gửi ra Hà Nội để kiểm nghiệm chính xác hàm lượng Rhodamine B.

Trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định nhận được thông báo từ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Sở Y tế Thừa Thiên - Huế, xác định nguồn gốc ớt bột có chứa Rhodamine B đang tiêu thụ tại hai chợ Đông Ba và An Cựu (thành phố Huế) xuất xứ từ các cơ sở chế biến ớt bột tại Bình Định.

Mỹ Chánh là nơi sản xuất ớt bột lớn nhất tỉnh Bình Định. Ớt bột sản xuất tại đây được đưa đi tiêu thụ khắp nơi trong cả nước và xuất khẩu sang cả Trung Quốc, dùng làm bột gia vị cho mì gói, khô hải sản...

Minh Thảo