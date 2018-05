Hơn mười ngày kể từ hôm thần may mắn gõ cửa, trong căn nhà tình thương nhỏ xíu được chính quyền địa phương xây cho từ 7 năm trước, ông Hết ngụ tại đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP HCM, vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Mấy chục năm nay, ngày nào tui cũng mua vé số. Bà con cho tiền từ thiện đều căn dặn không được dùng tiền được cho để mua vé số, nhưng tui không thể nhịn được. Lần trúng cao nhất cách đây mấy năm là một vé an ủi. Không ngờ lần này lại vô đậm”, nheo nheo đôi mắt vẩn đục, ông Hết lập bập nói với VnExpress.net.

Theo lời kể của người bán vé số, sáng 28 Tết, cô đến nhà ông mời mua như mọi ngày. “Lúc đó ổng moi hết túi chỉ còn 10 nghìn đồng nên lấy một tờ loại vé có 6 chữ số. Nhưng sau đó, chợt nhớ có phong bao lì xì của một người quen biếu, ông lấy ra 100 nghìn và mua tiếp 5 tờ nữa cùng lô với tờ vừa mua”, cô này nói.

Chiều cùng ngày, do mắt kém, ông mang vé số sang nhờ một người hàng xóm xem kết quả thì nhận được tin vui... Sáng 29 Tết, ông Hết đổi toàn bộ 5 tờ độc đắc và 1 tờ an ủi được 7,6 tỷ đồng, sau khi trừ thuế 10% và các khoản hoa hồng cho chủ đại lý còn được khoảng 6,7 tỷ đồng. Quá vui mừng trước vận may, ông cụ phân phát tiền cho những người đến chúc mừng, cuối cùng, khi chính quyền địa phương giúp ông gửi tiền vào ngân hàng thì số tiền thưởng còn tròm trèm 6 tỷ.

Tiếp xúc với VnExpress.net sáng nay, trả lời câu hỏi “bây giờ có nhiều tiền rồi, ông có ước mơ gì cho bản thân không”, ông cụ cười móm xọm phô hàm răng đã rụng gần hết chỉ còn trơ nướu, nói bằng giọng đặc sệt Nam Bộ: “Tui chỉ thèm một nồi thịt kho. Tui đã nhờ người mua thịt rồi. Nhứt định kho một nồi ăn cho đã. À mà còn nữa, tui sẽ may cho vợ 5 bộ đồ mới luôn”. Quay qua người vợ 82 tuổi bị đãng trí nhiều năm, ông cụ hỏi to: "Bà chịu không?"

Nhiều người đến thăm nhìn ngôi nhà bé xíu, tối om, nóng bức của ông cụ hỏi: “Thế có cần xây nhà lầu có máy lạnh, máy giặt không?”, cụ già bây giờ được láng giềng gọi là “tỷ phú xóa đói giảm nghèo” bật cười thật hiền rồi lắc đầu: “Chỉ cần cái nhà bình thường thôi, mấy thứ máy móc đâu cần thiết”. Ông dự kiến sẽ dùng một phần nhỏ số tiền trúng độc đắc để xây lại ngôi nhà cho hai vợ chồng.

Không còn minh mẫn để biết hơn 7 tỷ đồng là số tiền lớn, cũng không đủ sức mường tượng với số tiền ấy có thể mua được những gì, song khi ai đó nhắc đến những nhà từ thiện, các sư thầy ở chùa, hay chú Đức tốt bụng nhà đối diện vẫn hay biếu tô canh, con cá, ông Hết lại nhớ rất rõ.

“Tui chịu ơn nhiều người lắm. Mỗi tháng đều nhận 300.000 đồng từ chùa, hơn 100.000 đồng từ ủy ban phường và nhiều người tốt bụng khác nữa. Giờ có tiền rồi, tui phải đền đáp cho họ”, ông Hết dự tính.

Nói sao làm vậy, trong số hơn 700 triệu đồng tiền mặt còn đang giữ ở nhà (ngoài 6 tỷ đã được chính quyền địa phương giúp gửi vào ngân hàng), sáng nay ông Hết quyết định trích 50 triệu đồng đi làm từ thiện tại hai ngôi chùa và một nhà thờ đã từng giúp đỡ mình. Tại một tịnh xá ở tận tầng 4 chung cư, ở tuổi 97, ông vẫn cố lê từng bước qua những nấc thang để lên đến tận nơi gửi một số tiền giúp đỡ.

Ông Hoàng Liên Sơn, Phó chủ tịch phường 5, quận 11 cho biết, ông Hết sống cùng vợ tại địa phương từ mấy chục năm nay. Gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo, được ban ngành đoàn thể và các nhà hảo tâm chăm sóc. Bà Ba, người vợ đang chung sống với ông Hết có 2 con riêng. Ông và bà không có con chung. Khi ông Hết trúng số, phường hướng dẫn ông gửi tiền vào ngân hàng để dành, chỉ để lại vài trăm triệu đồng cho ông chi tiêu và làm từ thiện.

