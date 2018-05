Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Quân và chị Lê Mai Việt Hà đều sinh năm 1989, từng học chung hồi cấp hai. Anh chị vô cùng hạnh phúc khi lên chức bố mẹ của hai cô con gái xinh xắn Khánh Ngân và Khánh Nhi vào ngày 11/7. Cả hai bé đều khỏe mạnh và chào đời nặng lần lượt nặng 2,5kg và 2,7kg.

Ảnh gia đình hạnh phúc của ông bố có hai con gái sinh đôi

Một tháng đầu sau sinh thường là quãng thời gian "dài" và khó khăn nhất của các bà mẹ vì cảm giác đau về thể xác và vất vả khi chăm con. Thế nhưng, với mẹ Lê Mai Việt Hà, một tháng đó lại trôi qua rất nhanh và nhẹ nhàng, dù cô sinh đôi, bởi có anh xã đảm đang, yêu con, thương vợ.

Bố Quân và mẹ Hà - mỗi người có kiểu cho con ăn riêng. Ảnh: NVCC.

Hà cho hay, từ lúc cô sinh, đêm nào ông xã cũng hai lần dậy cùng vợ cho con ăn, hoặc có khi anh "tranh" luôn việc này để vợ có thời gian nằm nghỉ. Nhất là mấy hôm đầu ở viện về nhà, thấy vết mổ sinh của vợ bị sưng và rỉ máu, Quân không cho Hà ngồi dậy, suốt 4 đêm anh thức chăm con, cho các bé ăn. "Mọi việc, từ thay bỉm, tắm rửa, giặt đồ, cắt móng chân tay cho con, ru các bé ngủ... anh ấy đều làm được hết, mà còn làm rất chuyên nghiệp nữa", Hà vui vẻ kể.

Theo lời bà mẹ trẻ, chồng chị thực sự là người đàn ông tháo vát, đảm đang, ngay cả trước khi làm bố. "Khi hai đứa chưa có con, anh ấy đã đi làm cả ngày, về cũng mệt nhưng nhiều hôm thương vợ, ăn cơm xong cứ tranh phần rửa bát rồi tranh thủ lau dọn... Mọi việc trong nhà, từ lớn đến nhỏ, anh ấy đều không nề hà gì", chị kể.

Anh Nguyễn Thanh Quân hạnh phúc bên hai cô con gái đáng yêu. Ảnh: NVCC.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, Việt Hà kinh doanh thời trang và hiện đã phát triển được 4 cửa hàng, công việc cũng khá bận. Anh Quân khi đó làm việc tại một ngân hàng quốc doanh. "Tôi gắn bó ở đó 3 năm và rất yêu môi trường làm việc tại đây nhưng khi biết vợ mang thai đôi thì phải cân nhắc lại. Công việc tại ngân hàng rất bận, nếu tôi tiếp tục thì làm sao có thời gian cho gia đình", anh chia sẻ.

Cuối năm 2014, Quân xin nghỉ việc ở ngân hàng để giúp vợ quản lý kinh doanh và có thời gian chăm lo nhiều hơn cho vợ con.

Anh cho rằng, việc chăm sóc vợ con không chỉ là trách nhiệm mà là niềm vui, sự hứng khởi mỗi ngày. "Thực sự các bé đã cuốn hút tôi, chiếm rất nhiều thời gian của tôi. Tôi nghĩ mình là trụ cột, có sức khỏe thì phải đỡ đần vợ, đặc biệt trong thời gian vợ mới sinh và các con còn quá nhỏ", anh nói.

Xem video Việt Hà quay cảnh chồng tắm cho hai con, nhiều mẹ không khỏi trầm trồ về sự khéo léo, dịu dàng của ông bố này. Anh Quân cho biết, anh luôn muốn tự tay tắm cho con vì thấy công việc này cũng dễ dàng và mang lại rất nhiều hạnh phúc. "Nhìn các con hớn hở sau khi tắm, sau khi bú hay thay tã vui lắm! Đặc biệt là nhìn ngắm chúng ngủ, yêu như những thiên thần. Cảm giác đó làm nhẹ bẫng tất cả mọi mệt nhọc, toan tính", anh chia sẻ.

Ông bố trẻ tắm cho hai con gái sinh đôi

Anh đã nghiên cứu khá nhiều video dạy tắm cho trẻ trên mạng và cũng xem hướng dẫn khi các cô y tá tắm cho 2 bé khi còn ở trong bệnh viện. Trước đó, ông bố trẻ từng nhiều lần "thực hành" việc này khi tắm cho hai cháu (con của chị vợ) đang ở cùng với gia đình. "Tắm cho trẻ sơ sinh khó hơn nhưng vì yêu con nên thấy việc này cũng nhẹ nhàng lắm", anh nói.

Những ngày vợ mới sinh, việc khó nhất với Anh Quân là cho hai con ăn. "Hai bé cứ khoảng 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng đòi ăn một lần. Có những lúc, cả hai chị em đều đòi ăn một lúc, nên bố phải hai tay hai bình sữa, không thì chúng sẽ khóc đòi ầm ĩ. Ông bố nào mà chịu được cảnh con mình gào khóc vì đói chứ", anh chia sẻ.

Hai công chúa đáng yêu của vợ chồng Thanh Quân - Việt Hà. Ảnh: NVCC.

Lịch một ngày của bố Quân thường là: 7h-7 rưỡi sáng đẩy hai con đi tắm nắng. Sau đó, anh đưa các con về nhà, chơi với con, sắp xếp công việc cần làm trong ngày, tới khoảng 10-11h trưa thì tắm cho 2 con, xong xuôi mới qua cửa hàng làm việc. Đến chiều tối, tầm 18-19h anh trở về nhà và "lại tiếp tục chiến đấu với 2 công chúa" tới gần sáng thì bà ngoại sang "thay ca" để bố tranh thủ ngủ.

Có lần, sau khi cho con ăn xong, anh nằm cạnh con mà ngủ lúc nào không biết. Thấy chồng ngủ say, vợ nhẹ nhàng bế 2 bé ra cũi. "Lúc sau, tôi giật mình tỉnh dậy, không thấy con đâu liền hớt hải bới chăn, thậm chí lật người mẹ nó ra để tìm con. Hú hồn hú vía. May là các con đã được di rời an toàn", ông bố trẻ hóm hỉnh kể lại.

Anh còn nhớ lần đầu tiên đưa con đi tiêm phòng, bố đứng ngoài cửa nhìn, đến lúc nghe tiếng con khóc khi bị tiêm, anh cũng khóc theo. Sau đó, cứ nhìn thấy anh là cô bác sĩ và y tá trêu gọi là "ông bố khóc nhè".

Có hai cô công chúa, nhiều lần bị mọi người trêu là "bố vợ toàn tập", Quân chỉ cười mãn nguyện. Anh còn đùa rằng, hai vợ chồng đều muốn sinh thêm một lần nữa, và nếu sau này có đẻ con gái, lại sinh đôi tiếp, thì sẽ càng vui. "Có con gái, sẽ có con rể. Con rể cũng như con trai mình, như bố mẹ vợ đã rất yêu quý mình và anh rể vậy", anh bày tỏ.

Vương Linh