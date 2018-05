Lý giải những bí ẩn về sex / Sex tỷ lệ nghịch với tuổi hồi xuân của phái đẹp

Theo bác sĩ Ngô Thị Yên (Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM), chỉ vài năm gần đây rối loạn tình dục nữ mới được quan tâm. Các nhà khoa học chuyên về niệu khoa, tâm lý học, sản phụ khoa và cả tâm thần học đã tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu này. Thuật ngữ chính xác hơn để mô tả tình trạng này là sự không thỏa mãn về mặt tình dục.

Các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của hiểu biết cũng như sự lắng nghe ý kiến và thông hiểu nhau của đôi bạn tình. Cả hai nên xem sự không thỏa mãn về mặt tình dục của người phụ nữ không phải là một bệnh mà là triệu chứng phát sinh ở những cặp bạn tình không nói cho nhau biết các nhu cầu hay ý muốn của mình trong mối quan hệ.



Ở một số phụ nữ, rối loạn tình dục có thể chỉ là sự mất hoặc giảm ham muốn tình dục, không cảm thấy phấn khích hay không thể đạt tới đỉnh điểm khi gần nhau. Nhiều phụ nữ cảm thấy không thỏa mãn trong chuyện ấy vì bạn tình không hiểu những đặc điểm chung của phụ nữ và những điểm G riêng của mỗi người, hoặc không quan tâm đến việc người phụ nữ có hứng thú trong mỗi lần quan hệ hay không. Một số phụ nữ khác bị rối loạn tình dục là do vấn đề tâm lý, chẳng hạn như tự ti về nhan sắc của mình, do sau sinh…



Một nhóm khá lớn phụ nữ bị rối loạn tình dục khi tới tuổi tiền và hậu mãn kinh. Ở thời kỳ đặc biệt này của người phụ nữ, sự thay đổi nội tiết tố khiến hoạt động chăn gối gặp phải một số khó khăn. Tuy nhiên, với sự phát triển hiện nay của y học, giải quyết vấn đề này không phải là một việc quá khó khăn, khi chất lượng sống cũng như kiến thức về vấn đề này tốt hơn thì mãn kinh chưa phải là mãn dục.



Suy giảm “chuyện ấy” do stress



Bác sĩ Yên giải thích, rối loạn tình dục nữ là khi người nữ có những trục trặc lặp đi lặp lại, ảnh hưởng đến tâm lý và quan hệ với bạn tình. Đó là khi người phụ nữ không còn ham muốn chuyện chăn gối, không thể đạt được hoặc không thể duy trì tình trạng phấn khích trong quan hệ tình dục…



Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh này nhưng chủ yếu là do tâm lý xã hội như người phụ nữ quá mệt mỏi với áp lực công việc, việc nhà, ám ảnh bởi một chuyện nào đó… hoặc có thể chỉ là rối loạn nội tiết. Tùy từng nguyên nhân, các bác sĩ sẽ có cách điều trị phù hợp, hoặc dùng thuốc hoặc không dùng thuốc. Đa số trường hợp rối loạn tình dục nữ chỉ cần điều trị bằng tư vấn tâm lý là đã có hiệu quả. Các bác sĩ thường khuyên những người đến tư vấn nên nói thẳng với chồng hoặc bạn tình của mình những điều mình thích hoặc không thích, đồng thời có thái độ trân trọng và hợp tác với những điều thích và không thích của chồng hoặc bạn tình.



Chị em nên xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh, gạt bỏ ưu phiền ngoài xã hội, cải thiện các mối quan hệ trong gia đình và xã hội, có lối sống lành mạnh như tránh dùng quá nhiều rượu bia và các chất kích thích, tăng cường tập luyện thể dục thể thao và đừng quên dành thời gian cho việc giải trí và thư giãn, có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Khi có những biểu hiện của rối loạn tình dục nữ, đừng ngại ngần khi đến với các bác sĩ vì đây là một căn bệnh càng để lâu càng khó giải quyết.

Theo một thống kê tại Mỹ, tỷ lệ phụ nữ bị rối loạn tình dục là 43% trong khi ở nam giới chỉ có 31%. Ở VN cũng không có nhiều khác biệt, thế nhưng, việc quan tâm điều trị rối loạn tình dục nữ lại chưa tương xứng so với những nỗ lực trong điều trị rối loạn tình dục nam vốn đang phát triển mạnh mẽ và đã có các trung tâm nam học, khoa nam học được thành lập trên cả nước.

Phòng và điều trị các rối loạn tình dục ở nữ



Theo bác sĩ Ngô Thị Yên, các triệu chứng trên có thể đan xen với nhau, nên việc chẩn đoán và điều trị đòi hỏi sự thăm khám cẩn thận của các chuyên gia đã được đào tạo về chuyên môn. Việc điều trị tùy theo nguyên nhân, nhưng việc chẩn đoán xác định chính xác nguyên nhân trong trường hợp này là không dễ. Có một điều rất đặc biệt rằng 80% bị rối loạn tình dục chữa trị bằng liệu pháp tâm lý mà không cần sử dụng thuốc.



Đa số ca rối loạn tình dục chỉ điều trị sau khoảng thời gian chịu đựng 3 - 12 tháng. Điều này lý giải tình trạng nhiều phụ nữ thiếu kiến thức về sinh lý tình dục, thiếu hiểu biết về quá trình quan hệ bình thường nên mới dẫn đến tình trạng trên. Ngoài ra còn có nhiều cách điều trị thường khác là: điều trị nội khoa, tăng cường sự trao đổi và thông hiểu với người đàn ông của phụ nữ đó, làm sao để người phụ nữ cảm thấy tự tin và thỏa mãn trong cuộc sống tình dục. Các chuyên gia khuyên, chị em hãy nói với người đàn ông của mình về những điều mình thích và không thích, đồng thời cũng phải lắng nghe họ nói.



Điều trị bằng hormone thay thế: thường bổ sung estrogen, kem bôi chống khô... Estrogen được sử dụng uống hoặc tiêm khi điều trị, ngày nay để tránh các phản ứng phụ mạnh của việc sử dụng estrogen tổng hợp, người ta có xu hướng dùng Phytoestrogen từ tự nhiên.



Dưới đây là một vài suy nghĩ thầm kín của phái mạnh về chuyện sex mà người phụ nữ nào cũng cần nắm để hiểu rõ về người đàn ông của mình hơn:



Sex cũng là một cách thể hiện tình yêu



Có sự khác biệt khá lớn giữa phái mạnh và phái yếu về sex. Cụ thể, nếu phụ nữ thích nhận được những lời ngọt ngào, cử chỉ âu yếm, sự quan tâm... như là cách thể hiện tình yêu thì bên cạnh những cách này, nam giới còn thể hiện tình yêu qua một kênh khác đó là "chuyện ấy". Có thể phái yếu không tin bởi họ cho rằng coi sex là phương thức thể hiện tình yêu chỉ để ngụy biện cho ham muốn bản năng, sự tham lam của người đàn ông. Song nhiều người đàn ông cho biết, đôi khi họ cảm thấy rất khó khăn trong việc diễn tả cảm xúc và bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương cảm nhận được.



Đàn ông dễ tự ái khi bị từ chối sex



Có vô vàn lý do phụ nữ đưa ra để từ chối "chuyện ấy" với chồng mình như: mệt mỏi, không thích, không có cảm hứng, không phải thời điểm thích hợp... Và hầu như phái đẹp coi chuyện này hết sức bình thường bởi đã yêu nhau, sống với nhau thì phải thật lòng. Trái lại, đàn ông lại có cảm nhận hoàn toàn khác. Với họ, trong một số thời điểm nghiêm trọng, khi đối phương nói không với sex, họ có cảm giác như chính con người mình đang bị phủ nhận, bị từ chối.



"Chuyện ấy" với đàn ông vô cùng đơn giản



Sự đơn giản nằm ở chỗ họ muốn gì sẽ nói ra điều đó và hy vọng đối tác cũng vậy. Tất nhiên quan niệm và ứng xử về sex ở mỗi giới là khác nhau. Song đây là một trong những ao ước thầm kín mà người đàn ông nào cũng mong bạn đời của mình hiểu được.



Thử những điều mới là mong muốn bất tận của phái mạnh khi "lên giường"



Chỉ vì luôn thích thử nghiệm những vị trí, tư thế mới không có nghĩa là họ cho đối tác không đủ sexy, quyến rũ hay đã nhàm chán. Đơn giản bởi đây là mong muốn bất tận của tất cả đàn ông. Phái mạnh muốn một nửa của mình hiểu rằng việc lặp đi lặp lại chính xác thời gian, địa điểm, vị trí, tư thế, sự di chuyển, cách thức... mỗi lần "gần gũi" thực sự khá nhàm chán. Thử sức với những thứ mới giống như việc nêm gia vị cho cuộc "yêu" thêm thú vị, đam mê.



Không có gì xấu xa khi đàn ông xem ảnh khiêu dâm



Ai cũng biết đàn ông là những sinh vật trực quan nên họ bị hấp dẫn bởi những thứ gợi cảm là điều quá dễ hiểu. Họ không thể tránh được sức hút của những bức ảnh khiêu dâm, sexy. Phụ nữ cần hiểu điều này thuộc về bản năng đàn ông và sẽ là sai lầm nếu đánh giá họ xấu xa, thiếu đứng đắn.



Mối bận tâm của đàn ông khi sex không phải cơ thể bạn đẹp hay xấu



Nhiều người phụ nữ cảm thấy tự ti về cơ thể mình nên không thoải mái khi gần gũi bạn đời. Trong khi đó, đàn ông nghĩ điều khiến họ tập trung trong "chuyện ấy" là những nét đẹp trên cơ thể đối tác. Còn những điểm yếu họ sẽ chọn cách "phớt lờ".



Không gì thất vọng hơn việc phụ nữ coi sex chỉ để làm hài lòng phái mạnh



Suy nghĩ thầm kín đàn ông mong phái đẹp hiểu là hãy tận hưởng "chuyện ấy" một cách tối đa giống như họ vẫn làm. Nghĩa là khi thực sự hứng thú thì bạn hãy chấp nhận lên giường. Đừng bao giờ nghĩ nếu mình cố gắng làm hài lòng đối tác thì đàn ông vẫn sẽ thỏa mãn.

